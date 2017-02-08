囧！大媽不甩金鐘影帝 越過他和別人握手

潘瑋柏日前上網路節目《WebTVAsia 網羅大明星》，親民表現被主持人王宏恩大大稱讚。（翻攝自潘瑋柏臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金鐘影帝潘瑋柏影歌雙棲，歌唱及演技實力皆受肯定，日前他上網路節目《WebTVAsia 網羅大明星》，在台北東區街頭開車兜風，一路上他以自己的經典歌曲《不得不愛》來即興RAP，讓大家見證到了他的創作功力。

潘瑋柏在節目上大啖美食，顯現出吃貨本質。（翻攝自WebTVAsia 網羅大明星臉書）

潘瑋柏在車上與主持人王宏恩、羅文裕一同享用丼飯，他一看到吃的便眼睛發亮，吃完飯他還下車幫眾人買咖啡，要回到車上時被一群大媽發現，把他團團圍住，但沒想到大媽想合照的對象不是他，而是王宏恩，讓他不知該如何反應，只能一直傻笑。

潘瑋柏能唱能演能跳，是許多人心目中的偶像。（翻攝自潘瑋柏臉書）

潘瑋柏也挑戰到唱片行買自己的專輯，得知現在的年輕人很少買實體專輯讓他很緊張，經過詢問後發現整間唱片行中他的專輯只剩一張庫存，他開心的在專輯中夾進一百元，希望在新的一年奪得好運，潘瑋柏也表示2017年他將發行全新專輯，要歌迷拭目以待。