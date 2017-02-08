（影音）王力宏結婚內幕曝光！ 與妻做「這事」很掙扎

《火力全開3D》將揭露你所不知道的王力宏。（牽猴子提供）



〔記者吳琬婷／台北報導〕由王力宏耗資上億、花費5年時間，精心打造的《王力宏火力全開3D演唱會電影》，今天曝光「愛情篇花絮」，首度釋出2013年王力宏和老婆王靚蕾結婚時的婚禮過程。片中可看到王力宏在婚禮上感動落淚的畫面，並揭露王力宏和老婆王靚蕾當初在《火力全開》巡迴演唱會時，決定公開結婚的過程和心情有多緊張！

《火力全開3D》將揭露你所不知道的王力宏。（牽猴子提供）



最新曝光的《火力全開3D》愛情篇花絮，首度釋出2013年王力宏和老婆王靚蕾結婚時的婚禮過程，有網友回覆：「原來當年王力宏還真的有舉辦婚禮和宴客啊！」

影片內王力宏更首度和老婆一起現身，共同回憶2013年兩人在電腦前送出結婚通知的猶豫掙扎。王靚蕾說：「那天很緊張，因為知道發出去的那一刻起，我們的人生都要改變了。」王力宏也說：「我要發但又不敢，最後我們兩個是一起喊一、二、三啊！」兩人手牽著手一起按下發送鍵。

《火力全開3D》公開王力宏與老婆王靚蕾的浪漫婚禮。（擷取自YouTube）

王力宏與老婆王靚蕾同框分享婚禮內幕。（擷取自YouTube）



《火力全開3D》使用90台攝影機、64隻麥克風，以3D、4K、HD高規格拍攝，呈現「火力全開」演唱會團隊，跑遍了全球五十七個城市，兩百多萬觀眾進場的所有震撼和感動，重溫歷年王力宏經典歌曲，要每位歌迷、影迷身歷其境般享受。此外，《火力全開3D》更將揭露你所不知道的王力宏！

《火力全開3D》3月10日至12日全台6家威秀影城獨家上映。2月22日開始預售，購票請洽威秀官方網站、官方APP、威秀影城現場預購。

《火力全開3D》電影花絮愛情篇：