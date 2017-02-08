獨家／妮可基嫚隱忍家暴 自爆下戲直奔酒吧買醉痛哭

妮可基嫚在《美麗心計》中被家暴卻要假裝家庭和樂，心境十分糾結，下戲後無法出戲甚至會突然暴哭。（路透）

〔記者盧家豪／洛杉磯報導〕奧斯卡影后妮可基嫚演出HBO新劇《美麗心計》，飾演一名被家暴卻為營造完美家庭假象而隱忍的美麗媽媽，內心十分糾結，妮可說：「這個角色讓我留下很大陰影，拍攝期間下戲後我甚至會跑去喝酒然後在吧台痛哭，我自己都嚇到。」

妮可基嫚（右）和老公基斯厄本走紅毯。（美聯社）

影星轉戰小螢幕已不是新聞，《美麗心計》改編自百萬暢銷小說《小謊言》，由妮可和瑞絲薇斯朋、蘿拉鄧恩幾位奧斯卡影后、新生代偶像雪琳伍德莉、柔伊克拉維茲等人主演，卡司陣容相當堅強。

5人在《美麗心計》中各自扮演個性迥異的媽媽，劇情始於校園中孩子間的霸凌行為，導致家長對立，最終甚至招致殺人事件。

劇集將於2月20日早上10點與美國同步首播。

《美麗心計》改編自暢銷小說《小謊言》，由（左起）瑞絲薇斯朋、雪琳伍德莉、妮可基嫚同場飆戲。（HBO提供）

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