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LA直擊／妮可基嫚轉戰影集 首映會勾2小鮮肉懶理老公

2017/02/08 19:32

奧斯卡影后妮可基嫚轉戰小螢幕演出影集《美麗心計》，老公基斯厄本到場力挺。（路透）

〔記者盧家豪／洛杉磯報導〕HBO新劇《美麗心計》當地時間7日在美洛杉磯中國戲院首映，奧斯卡影后妮可基嫚、瑞絲薇斯朋、蘿拉鄧恩、新生代演員雪琳伍德莉、柔伊克拉維茲等人都現身，現場擠爆，妮可老公基斯厄本亦到場力挺愛妻。

妮可基嫚在《美麗心計》中演一對雙胞胎的媽媽，戲裡戲外感情都不錯。（歐新社）（左起）蘿拉鄧恩、妮可基嫚、雪琳伍德莉、柔伊克拉維茲、瑞絲薇斯朋等人現身新劇《美麗心計》首映，現場擠爆。（路透）

5人在劇中飾演人母，被問到小演員好不好控制，瑞絲馬上作勢推給妮可，直說：「交給妳了。」引起笑聲，妮可則說自己很有小孩緣，劇中她是一對雙胞胎的媽，但妮可婉轉表示其實兩人「有點」活潑，幸好媽媽很會帶，戲裡戲外3人都相處得很好，妮可還透露其實明天兩人就要到她家去玩，要辦《美麗心計》小聚會。

該劇改編自暢銷小說《小謊言》，劇情始於孩子間的霸凌行為導致家長對立，最終甚至招致殺人事件，劇情曲折、引人入勝，瑞絲表示「原本我們想拍成電影，但2小時無法說好這個故事，與其說是影集，更像是一部長達7小時的電影。」

《美麗心計》2月20日早上10點與美國同步首播

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