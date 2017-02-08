基因強大！ 王中平女兒完美遺傳余皓然細腿

余皓然（左圖、右圖右）和女兒韓菲（右圖左）是一個模子刻出來。（合成圖，翻攝自「王中平和余皓然愛的小屋」臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手王中平和老婆余皓然結婚多年，育有一子一女，家庭生活幸福，而余皓然雖然已經年過40，但是由於身材保養得宜，一雙美腿又細又白、完全就是少女體態，她的女兒韓菲更是不遑多讓，完美遺傳了媽媽的好基因。

王中平（左一）和余皓然（右一）的女兒韓菲（左二）遺傳了媽媽的細腿。（翻攝自「王中平和余皓然愛的小屋」臉書）

王中平和余皓然趁著假期帶著兒子韓靖和女兒韓菲前往中壢的「華泰名品城」，還在「王中平和余皓然愛的小屋」臉書PO出一家人的出遊照，而他們4人排一列全身合照，也意外引起了話題。從照片中可以見到，韓菲不僅長相清秀可愛，還完全遺傳了媽媽的細腿，且媽媽本身也不遑多讓，雖然穿著寬褲看起來卻超纖瘦，而韓靖也同樣是細腿一族。

余皓然身材超好完全看出來已經超過40歲。（合成圖，翻攝自「王中平和余皓然愛的小屋」臉書）

事實上，余皓然從加入「大嫂團」復出演藝圈以來，就一直是以擁有一雙美腿的美魔女聞名，之前她自己還曾在節目中透露，因為她看起來總是比其他媽媽年輕，因此小時候孩子都蠻喜歡她去參加家長會，而她還會刻意穿著「短褲」上陣，立馬將一堆媽媽比下去。