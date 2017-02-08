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AV女優不穿內褲 6女撩裙疊羅漢待服待1男

2017/02/08 19:04

《不穿內褲的高中校園》找來6名AV女優演出。（翻攝自Premium）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名AV片商以女優身穿高中制服不穿內褲為主打，拍攝系列校園濕身片，下月將推出的新作中，更出現6女服待1男的畫面，甚至還以疊羅漢方式等待被臨幸，讓不少宅宅粉絲相當期待。

6名AV女優對1名男優撩裙。（翻攝自Premium）

AV達人一劍浣春秋在網站介紹，AV片商「Premium」近期找來旗下大將泉乃乃花主演《不穿內褲的高中校園》，並搭配5名女優佐藤愛理、跡美珠里、宮崎彩、宮澤由香里及川村真矢一同演出，為了讓粉絲有置身「濕樂園」的感覺，作品以6女服待1男的方式呈現。

《不穿內褲的高中校園》以6女服待1男方式呈現。（翻攝自Premium）

6名女優身穿高中制服，化身清純學生妹，在教室拍攝「校園愛情動作片」，6女先將1名男優包圍在中間，隨後齊撩裙，露出沒穿內褲的下體，當場鮑味十足，最後還以疊羅漢方式，等待男優向前寵愛，精彩場面，讓一劍浣春秋不禁詢問：「不知道現實生活有沒有學生就通通不穿褲子的學校？如果有，我馬上就去當工友，就算沒有女學生倒貼我也可以當個臭作，這是我畢生的夢想！」

6名AV女優以疊羅漢方式，等待男優向前寵愛。（翻攝自Premium）

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