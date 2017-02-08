（影音）明華園創團88年 孫翠鳳要女兒學阿嬤

陳勝在（左起）、孫翠鳳、鄭雅升出席《龍抬頭》。記者會（記者宋志雄攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕喜迎創團88週年的明華園戲劇總團，應2017台灣國際藝術節（TIFA）邀請，集結號稱該團鐵三角的「無敵小生」孫翠鳳、第一丑角陳勝在、當家小旦鄭雅升，推出新編經典戲碼《龍抬頭》，藝術總監陳勝福認為該劇將賦予整修完畢的戲劇院新的生命力。

陳勝在（左起）、孫翠鳳、鄭雅升出席《龍抬頭》。記者會（記者宋志雄攝）

「西方有《馬克白》，東方就是《龍抬頭》。」陳勝福說東西方有一齣「王子復仇記」，都是戲劇中的經典作品，他表示在國家戲劇院重新啟用之際，明華園演出新編經典的《龍抬頭》，認為是為經典舞台代名詞的戲劇院注入更多充沛的能量與生命力，孫翠鳳則說6歲到106歲的觀眾都適合觀賞明華園的戲，在明華園上下總動員的努力下，觀賞歌仔戲的風氣也推廣至年輕人，笑稱不少長輩都在抱怨搶票太難，因此不少人買票都是連票購買，一家大小統統進戲院。

明華園戲劇總團《龍抬頭》宣告記者會。（記者宋志雄攝）

孫翠鳳女兒陳昭賢、陳昭婷都將出演該劇，孫翠鳳透露，陳昭婷將在劇中飾演她媽媽，母女角色互換的兩人對戲時，陳昭婷不免緊張，神色不到位時，孫翠鳳馬上就叫陳昭婷學阿嬤就對了。

明華園戲劇總團《龍抬頭》將於3月24日至26日在台北國家戲劇院演出，購票可洽兩廳廳院售票系統。

明華園戲劇總團《龍抬頭》宣告記者會。（記者宋志雄攝）