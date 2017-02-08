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打臉KIMIKO「8下說」後 祖雄粉絲暴增2000人

2017/02/08 18:51

祖雄（左）在臉書質疑KIMIKO（右）的瘦身方法。（合成圖，翻攝自祖雄、KIMIKO臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕擁有多張健身教練和營養師等執照的祖雄，日前在臉書上質疑舞蹈老師KIMIKO受訪時稱可以瘦身的伸展操，還直言「如果能瘦我15張證照統統拿去燒掉」，雖然他表示自己是對事不對人，但事後KIMIKO也語帶酸味回擊說「運動是使人強壯不是產生攻擊性」。不過，祖雄反倒因為此事，臉書粉絲人數竟在2天之內暴增2000人！

KIMIKO時常在臉書分享健身美照。（合成圖，翻攝自KIMIKO臉書）

祖雄今日在臉書PO文表示，自己這兩天粉絲人數突然暴增2000人，也有許多人來問他關於健身和瘦身的問題，而他也毫不藏私大方分享秘訣，強調最重要的是「心肺運動」，由於會瘦的關鍵在於心跳強度而不是流汗多寡，且除了運動也要搭配飲食才有用。甚至祖雄在文末條列自己拿下的15個證照，力證自己的專業知識。

KIMIKO在臉書回擊祖雄。（翻攝自KIMIKO臉書）

事實上，KIMIKO對於祖雄質疑自己的瘦身方法有問題，她認為是「因材施教」的問題，且她甚至發文諷刺說她的運動方法是依照學舞經驗自己設計出來的、學生就是最好的證明，「還需要發證照給自己證明嗎」，酸說不要花時間跟她吵架，應該要多幫學生找出有效的方法。

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