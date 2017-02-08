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陳乃榮甜讚老婆廚藝 小蠻靠這道菜征服邵翔

2017/02/08 18:16

三立「極品絕配」卡司記者會；小蠻。（記者陳奕全攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕陳乃榮與賴琳恩交往多年，終於在今年1月傳出結婚喜訊，今天他出席三立、東森新週五華劇《極品絕配》舉行卡司發布會，談到老婆的廚藝，立馬豎起大拇指直說讚。

陳乃榮表示，賴琳恩只要是吃過的美食，一定可分析出有哪些食材，甜蜜笑說：「她真的很會做菜！」對自己的廚藝，陳乃榮則搖頭透露：「曾經試做簡單的蛋炒飯結果炒黑，吃完馬上衝去廁所吐。」

三立「極品絕配」卡司記者會；小蠻（右）、陳乃榮。（記者陳奕全攝）三立「極品絕配」卡司記者會；小蠻（左起）、陳乃榮、吳慷仁、邵雨薇、吳思賢。（記者陳奕全攝）

身為賴琳恩好姐妹的小蠻，在一旁也替她掛保證，同時也表示，自己是宅女，平時最愛在家研究美食，也因此練就一身好廚藝，問到男友邵翔最愛她做的哪一道料理，她回答：「他最愛吃我做的紅燒獅子頭，因為我是特地跟他的婆婆學的，才第一次做他就誇『跟婆婆的味道幾乎一樣』。」至於何時才輪到她與邵翔有好消息？她笑回：「不好說！不好說！」

吳慷仁很自豪可以料理一桌美食，特別是紅燒牛肉與蛋炒飯，而蛋炒飯絕對是鼎泰豐等級；吳思賢是少爺命，也很少有機會近廚房，不過這次為了「雞排王子」這角色可是勤練炸雞排，他還很自負的說：「憑我的長相賣雞排應該會很成功的！」邵雨薇則是會自己上網看食譜做菜。

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