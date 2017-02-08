《無限挑戰》停播7周 電視台蒸發千萬廣告收入

《無限挑戰》只要有新企劃，大概都需要2周的時間來製作，不過節目每周都要播出，讓節目組揹負了不小的壓力。（翻攝自無限挑戰官方臉書專頁）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣綜藝《無限挑戰》於日前宣布將停播7周，在長達約2個月的時間進行節目內容調整，大膽的決定獲得粉絲的支持，不過卻讓電視台損失20億韓元（約5882萬台幣）的廣告收益。

對於這次休整期，觀眾們也十分期待未來《無限挑戰》會以怎樣的新面貌回歸與大家見面。（翻攝自無限挑戰官方臉書專頁）

作為南韓人民最愛的老牌綜藝《無限挑戰》，在11年幾乎沒有休息的狀況下，為了節目品質、未來的發展與收視率決定停播，用意是為了想讓這段時間的會議及準備慢慢正常化，找回《無限挑戰》原本的色彩。據《韓星網》報導，自從1月底停播後，MBC電視台在節目原播出的時段廣告銷售量下跌超過五成，以正常播出每集可為電視台帶來5.4億韓元（約1588萬台幣）的廣告收入，而這次的停播將讓MBC損失20億韓元。

《無限挑戰》的金泰浩PD解釋停播的原因，是想找回《無限挑戰》原本的色彩。（翻攝自REVIEW STAR）