18歲女偶像離奇死亡 死因成謎葬禮細節不公開

18歲的松野莉奈昨驚傳病逝噩耗，公司低調未公開死因及葬禮細節。（翻攝自IG）

〔記者陳立妍／綜合報導〕日本人氣女團「私立惠比壽中學」18歲成員松野莉奈，昨驚傳因病猝死，外界一度盛傳官方曾公告她的死因是「病毒性急性腦炎」，但隨後被經紀公司否認，昨傍晚官網正式貼出訃聞，但未交代死因及有關葬禮的部分，態度顯得十分低調。

根據日媒報導，松野莉奈前天因身體不適，缺席大阪演唱會行程在家休息，昨凌晨5點病情惡化，家人發現她意識昏迷後雖立刻將她送醫，但到院前已宣告不治。松野莉奈4、5日才與家人到箱根旅行，6日還曾更新IG與粉絲分享遊玩照，無預警傳出離世的消息讓粉絲難過不已，隊友中山莉子、小林歌穗緊急取消工作，曾與她在音樂節目合作的卡莉怪妞，也在推特表達哀悼之意。

「私立惠比壽中學」於2009年成軍、2012年5月出道，是「桃色幸運草Z」的姊妹團，由於之前成員柏木雛多及小林歌穗各因突發性耳疾、甲狀腺疾病暫停活動，前成員瑞季則因心律不整退團，松野莉奈猝逝也引起網友揣測是否因為工作「過勞」，才導致年輕生命突然殞落。

松野莉奈在社群網站更新的箱根旅遊照，成為最後身影。（翻攝自IG）