強國男星暴瘦成「吸毒犯」凹臉 網友驚：他經歷了什麼

李維嘉是中國知名主持人。（合成圖，翻攝自李維嘉微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國明星李維嘉除了是《快樂大本營》的固定主持人以外，也曾在《我是歌手》中多次擔任參賽歌手的「經紀人」，在中國知名度頗高。不過，近日他和歌手張杰在節目《歌手》的合照曝光，整個人瘦成皮包骨的模樣看了超嚇人，讓網友不禁想問：「他經歷了什麼？」

李維嘉（右）整個人瘦到臉凹進去超級嚇人。（合成圖，翻攝自湖南衛視官吧微博）

近日，由於歌手張杰加盟節目《歌手》，他和李維嘉在節目休息室的合影也隨之曝光，不過，比起張杰更引人注目的，是一夕之間突然爆瘦成凹臉的李維嘉！只見照片中，身穿西裝的李維嘉不僅雙頰凹陷，身形更是明顯小了一號，過完年不胖反瘦的他讓粉絲相當擔心。

李維嘉（左）大約從去年12月開始就突然消瘦一圈。（合成圖，翻攝自李維嘉、湖南衛視官吧微博）

從李維嘉在自己的微博PO出的照片中可以發現，他大約從去年12月開始就逐漸消瘦下去，只不過沒有像這次瘦到「凹陷臉」這麼誇張，且只不過短短幾個月的時間，他就從圓潤的臉型險變「吸毒犯」，不正常的體態讓人懷疑他是不是健康出了什麼問題。

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