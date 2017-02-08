可以這樣親了又親嗎？賴東賢 林映唯嘴巴痠

〈HIStory系列 - MY HERO〉劇照，左起賴東賢、小美林映唯。（CHOCO TV提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕賴東賢、蔣昀霖、林映唯等人共同主演的〈HIStory系列My Hero〉預告片曝光，只見到戲裡所有人都一直親來親去，真的是「吻戲」！由CHOCO TV自製的〈HIStory系列My Hero〉即將在情人節晚上6點首播，全劇組都緊張得不得了，想知道「靠嘴拍戲」到底能不能獲得觀眾青睞。

〈HIStory系列 - MY HERO〉當中男男也有吻戲。左起賴東賢、蔣昀霖。（CHOCO TV提供） 賴東賢（左）、蔣昀霖（右）聽到要拍男男談戀愛的戲碼，都是一口答應。（CHOCO TV提供）

本劇女主角「小美」林映唯從平面模特兒出身，還有個「小周迅」的稱號，之前她曾在〈遺憾拼圖〉裡扮演壞女人Sally，讓人氣到想揍她。這次擔綱女主角，又要變成男友移情別戀的受害者，對於這樣的劇情，小美說：「愛情沒有對錯。」

因為這部戲親吻不停歇，小美還分享了和賴東賢拍吻戲的感覺，現場雖然毫不尷尬也沒有NG，不過因為導演想要拍得很唯美，所以用360度拍攝法，鏡頭一下拉遠一下拉近，還有很多次特寫，親到雙方都忘記時間。除了男女親之外，這次戲裡賴東賢跟新人蔣昀霖也有男男戀對手戲。為以為這種BL戲碼會讓兩人尷尬，沒想到他們一口就答應，感覺很樂。