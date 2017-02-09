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（贈獎）金裕貞爆朴寶劍的料 這件事讓她覺得很神奇

2017/02/09 12:00

金裕貞去年以夯劇《雲畫的月光》成功轉型為少女演員。（記者潘少棠攝）

〔記者陳立妍／專訪〕17歲的南韓「國民妹妹」金裕貞日前首度來台舉辦粉絲見面會，她4歲時以電影《DMZ非武裝地帶》出道，去年在夯劇《雲畫的月光》女扮男裝扮演俏皮太監，成功轉型為少女演員，談到首度合作的朴寶劍以及男團「B1A4」隊長振永，她除了透露對朴寶劍的第一印象是「很善良」，也大讚振永在劇中的年輕演員中就像大哥一樣，非常照顧所有人，是大家的支柱。

金裕貞笑說，每當拍攝時感到很辛苦或很累的時候，朴寶劍都會替她加油打氣，給她很大的力量，多虧他才能有趣且平安的拍完《雲畫的月光》。而振永雖然之前演戲的經歷不多，但他和朴寶劍在拍攝前都會很認真的練習、看劇本，是對演戲非常有熱情的演員。

金裕貞出道13年，日前首度來台會粉絲。（記者潘少棠攝）

金裕貞也爆料，由於拍攝時真的很辛苦，加上她和朴寶劍都很愛吃，兩個人真的吃了很多，但沒想到朴寶劍卻演越瘦，讓她感到很神奇，一度還很擔心：「寶劍哥哥是不是生病了？」

此外，《自由娛樂頻道》將送出金裕貞親筆繪畫的簽名燈籠及簽名照，活動詳情可見《自由娛樂頻道》臉書粉絲團

金裕貞（中）爆料朴寶劍（左）拍戲時狂吃卻越演越瘦，讓她覺得很不可思議，而振永（右）則是非常會照顧人的「大哥哥」。（翻攝自網路）

金裕貞手提親繪的紅燈籠應景拍照。（記者潘少棠攝）

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