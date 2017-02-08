「輕晨電」隋玲死會！模特男友激似趙寅成

隋玲（左一、右一）的男友徐子洋（左二、右二）長相超韓系。（合成圖，翻攝自隋玲Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕地下樂團「輕晨電」的主唱隋玲，不僅長相出色、有音樂才華，私底下的穿搭更是許多人爭相模仿的對象，而其實她有一個已經交往1年的男友徐子洋，交往以來她更時常在大方Instagram上放閃，長相超韓系男友也被認為和韓星趙寅成相似度破表。

隋玲（右二）是樂團「輕晨電」的主唱。（翻攝自「輕晨電」臉書）

根據《ETtoday》報導，隋玲的經紀公司伊林表示隋玲和男友徐子洋是因為隋玲打工認識，當時隋玲去應徵工作但沒有上，不過反倒跟男友結識並交往，目前交往1年多，最近兩人更是雙雙受邀替雜誌拍攝「情侶穿搭」特輯，絲毫不避諱公開放閃。

隋玲（右）時常在Instagram上放和男友（左）的合照。（合成圖，翻攝自隋玲Instagram）

事實上，隋玲談戀愛以來似乎也從沒有想要遮遮掩掩的意思，時常在Instagram上放出和男友的各種合照，甚至還曾在貼文中稱激似趙寅成的男友是「韓國模特」，而男友也時常在Instagram曬恩愛，且由於都很會穿衣服的兩人看起來相當配，這段戀情也受到眾多親友的祝福。