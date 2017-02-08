（影音）吳慷仁重返偶像劇嫌妝濃 邵雨薇吐槽笑話冷

〔記者吳志偉／台北報導〕三立、東森新週五華劇《極品絕配》舉行卡司發布會，主要演員吳慷仁、邵雨薇、陳乃榮、「小樂」吳思賢與小蠻都出席。吳慷仁表示，拍這部劇氛圍很好，大家都很投入，由於他較年長，現場演員都以「叔叔」來稱呼他，邵雨薇笑說：「因為他最愛說冷笑話。」吳慷仁則回說有時真有代溝，因為大家的笑點都不同，還拖吳思賢下水，笑說：「有時候小樂跟我們講笑話，都還沒講完自己就先笑場。」

三立「極品絕配」卡司記者會；吳慷仁、邵雨薇。（記者陳奕全攝）

與邵雨薇再次合作，吳慷仁說：「她一到鏡頭前就有90分，如果化好妝就有100分，很會掌握演出節奏。」但邵雨薇卻老愛吐槽吳慷仁，沒事就會在他面前說：「我可是有超過80萬的粉絲大軍！」邵雨薇急忙解釋說：「因為他常在我面前炫耀說他有拿過兩座金鐘，而且他會虧我這麼多粉絲是不是花錢買的。」

三立「極品絕配」卡司記者會；小蠻（左起）、陳乃榮、吳慷仁、邵雨薇、吳思賢。 （記者陳奕全攝） 三立「極品絕配」卡司記者會；小蠻（右）、陳乃榮。（記者陳奕全攝）

為了演出這部劇，吳慷仁與邵雨薇都接受專業切工訓練。由於吳慷仁久未演出偶像劇，笑說最不習慣的就是「妝很厚」，有點不能適應，之前演出電影不是素顏，就是只遮黑眼圈及畫眉毛。

三立「極品絕配」卡司記者會；邵雨薇。（記者陳奕全攝） 三立「極品絕配」卡司記者會；吳慷仁。（記者陳奕全攝）