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閔孝琳下月出走JYP 網友猜：加盟男友太陽公司？

2017/02/08 18:05

多數網友認為閔孝琳在沒有代表作的情況離開「JYP娛樂」是個不明智的決定。（翻攝自閔孝琳Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演員閔孝琳以模特兒出道後轉型為演員，出道11年除了作品少外，更沒有任何代表作，去年憑著「BIGBANG」成員太陽的女友和綜藝《姐姐們的灌籃》人氣飆漲，節目中展現和「JYP」老闆朴軫永的好交情，今日卻傳出下個月合約到期卻不續約的消息。

女團「UNNIE'S」由綜藝節目《姐姐們的Slam Dunk》中的成員Tiffany（左起）、金淑、洪真京、閔孝琳羅美蘭和Jessi組成。（翻攝自Tiffany Instagram）

閔孝琳參加綜藝《姐姐們的灌籃》，為了完成女團夢登上音樂舞台，朴軫永幾乎無償花時間幫忙作曲又陪練舞，展現兩人的好交情，沒想到3年合約才剛滿閔孝琳就急著走人，韓媒《體育朝鮮》報導，「JYP娛樂」表示經過多次協商後，閔孝琳專屬合約將於3月初到期且不續約，讓不少網友大嘆沒代表作的她難道想加入男友的「YG娛樂」？也有不少人認為這樣的選擇相當不明智。

朴軫永無償替閔孝琳圓夢，被網友一致認為是好老闆。（翻攝自《體育朝鮮》）

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