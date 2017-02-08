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台歌手赴澳開唱 撞事故卡車陣

2017/02/08 16:53

蘇瓦那（左起）、李德筠、狄部絲、陳永龍、陳俊輝赴澳洲開唱，抽空造訪當地動物園。（野火樂集提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕陳永龍、李德筠、狄部絲、陳俊輝與蘇瓦那，赴布里斯本舉辦「聽台灣愛唱歌 Taiwan's Music Beat」演唱會，不過一行人搭車到會場，國道上卻發生了交通事故，卡在車陣動彈不得，陳永龍苦笑：「車外的氣溫高達32度C，一車11人全都汗如雨下，為怕擔誤彩排進度，只能在小小的車裡，把握時間開始彩排。」

蘇瓦那（左起）、李德筠、陳永龍、陳俊輝、狄部絲，8日在澳洲布里斯本開唱。（野火樂集提供）

「野火樂集」旗下歌手，首度前進澳洲開唱，要傳唱台灣最美麗的經典與原創歌曲，野火總監熊儒賢表示：「希望這群台灣年輕一代的音樂人，能以清新的民謠音樂風格，還有優美的歌聲，尋訪自己的歌中奇緣。」

這次他們以新年音樂會的方式登台，歌手們更準備紅包袋，要發給入場觀眾，陳永龍感性解釋：「因為布里斯本是一個沒有光害的城市，我們也帶來台灣的星光，要分享給他們！」

陳永龍、李德筠、狄部絲、陳俊輝與蘇瓦那，此行不忘把握機會，到當地的龍柏動物園參觀，狄部絲難得有機會抱到無尾熊，她笑稱：「聽保育員說，我抱的那隻是園裡最大的一隻，抱起來很沉，我雙手只能固定在我的腰間捧著牠的小屁屁，讓牠來搭我的肩。」

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