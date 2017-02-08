郭彥甫為父還債 自認不適合當諧星

郭彥甫出道初期為了幫爸爸還債拚了命工作。（翻攝自郭彥甫臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人郭彥甫與哥哥郭彥均雙胞胎偶像團體「2moro」出道，之後轉戰綜藝圈，曾經在當紅節目《食上玩家─就要醬玩》擔任主持人，兩年前請辭與哥哥一同主持的《冠軍任務》，減少出現在銀光幕的時間，外界揣測他要退出演藝圈，他表示是為了追求自己愛畫畫的理想，才較少上節目，也談到過去為了幫爸爸還清債務非常拚命工作。

郭彥甫對畫畫極有天分，近期為了多點時間畫畫而推掉不少通告。（翻攝自郭彥甫臉書）

據《聯合新聞》報導，郭彥甫小時候爸爸經商失敗，出道前幾年與哥哥郭彥均拚命賺錢，只為還清債務，他說：「有一次去新加坡拍戲，那次拿了快一百萬回來，我放在機車踏板上，用橡皮筋把錢捆好，一家家銀行去還錢。」但他們很少提起這段過去，而現在的他有能力做自己喜歡的事，那便是畫畫。

郭彥甫（左）自認個性不如雙胞胎哥哥郭彥均（右）外向，不適合綜藝圈。（翻攝自郭彥均臉書）

對於外界懷疑他要淡出螢光幕，他解釋自己沒有要退出演藝圈，只是少上通告，讓自己有更多時間能畫畫，他笑說：「再怎樣都有雙胞胎哥哥幫我撐著，有他在，大家就會記得還有我這個人。」他的個性不像哥哥一樣活潑，認為自己不適合綜藝，近來積極轉向戲劇圈，他認為過去沒順著自己的心在走，覺得對不起自己，也說：「現在我要規劃的是我的人生，不是我的事業。」