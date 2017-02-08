李國毅、連俞涵鬧不合 不爽女主角不是「她」

李國毅（右）、連俞涵合作《如朕親臨》。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕李國毅日前在臉書寫著：「不是害怕，只是越來越失望，再蹲一個月離開吧！」引來外界不少臆測，不過隨即爆出他所指的，是對東森新戲《如朕親臨》劇組不滿，並且打從一開始也沒有想讓連俞涵當女主角，讓兩人暗地不和的傳言甚囂塵上，而連俞涵也被傳出「耍大牌」。

李國毅在《如朕親臨》霸氣吻連俞涵。（東森提供） 李國毅日前在臉書發文，引來外界不少臆測。（翻攝自李國毅臉書）

李國毅2013年演出《我的自由年代》爆紅，3年內接了7部戲，他去年和以《一把青》獲金鐘最佳新進演員獎的連俞涵合作《如朕親臨》，不過根據《鏡周刊》報導，李國毅其實最一開始指定的女主角人選，是曾和他傳出緋聞的任容萱，只是任容萱檔期無法配合，因此東森劇組討論再三後，把原本是備胎的連俞涵「扶正」。

李國毅為此感到不爽，所以在拍攝期間不斷在私人臉書抱怨、開砲，一下明指東森公關團隊不懂宣傳，一下又說劇本被干涉太多，相對導致女主角連俞涵也拍得不開心。還有爆料者表示：「東森很厚待李國毅，他從《麻醉風暴2》殺青後飛去南韓剪染頭髮，還是東森買單。」

周刊報導李國毅原希望女主角是任容萱。（資料照，記者陳奕全攝）

據傳，連俞涵向友人抱怨被大小眼看待，還因為沒有經紀人，而遭到工作人員冷落，也曾在私人臉書抱怨劇本，訴苦每天下戲看到劇本就崩潰。除此之外，有工作人員指出連俞涵在拍攝期間「耍大牌」，表示：「要她躺在草地上，她說她頭髮不能沾到草；要拍躺在床上的戲，她說『我的頭髮不能亂』。大家都很受不了她，但偏偏她又是女主角。」

對此，李國毅經紀人表示，李國毅在私人臉書發表心情，只是對劇本的品質和細節有所要求，至於去南韓剪染髮，都是劇組安排的，並沒有主動要求。對於指定任容萱擔任女主角一事，經紀人則回答：「因為劇組詢問我們的看法，所以有提很多女主角名單，任容萱只是其中一位。」

連俞涵則表示和劇組並無不和，另外，根本沒有躺在草地上的戲。她承認在臉書所寫，但動機是希望劇本好，「導演跟監製都很歡迎我們能互相討論劇本，大家都相處得很融洽。」