限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

李國毅、連俞涵鬧不合 不爽女主角不是「她」

2017/02/08 16:42

李國毅（右）、連俞涵合作《如朕親臨》。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕李國毅日前在臉書寫著：「不是害怕，只是越來越失望，再蹲一個月離開吧！」引來外界不少臆測，不過隨即爆出他所指的，是對東森新戲《如朕親臨》劇組不滿，並且打從一開始也沒有想讓連俞涵當女主角，讓兩人暗地不和的傳言甚囂塵上，而連俞涵也被傳出「耍大牌」。

李國毅在《如朕親臨》霸氣吻連俞涵。（東森提供）李國毅日前在臉書發文，引來外界不少臆測。（翻攝自李國毅臉書）

李國毅2013年演出《我的自由年代》爆紅，3年內接了7部戲，他去年和以《一把青》獲金鐘最佳新進演員獎的連俞涵合作《如朕親臨》，不過根據《鏡周刊》報導，李國毅其實最一開始指定的女主角人選，是曾和他傳出緋聞的任容萱，只是任容萱檔期無法配合，因此東森劇組討論再三後，把原本是備胎的連俞涵「扶正」。

李國毅為此感到不爽，所以在拍攝期間不斷在私人臉書抱怨、開砲，一下明指東森公關團隊不懂宣傳，一下又說劇本被干涉太多，相對導致女主角連俞涵也拍得不開心。還有爆料者表示：「東森很厚待李國毅，他從《麻醉風暴2》殺青後飛去南韓剪染頭髮，還是東森買單。」

周刊報導李國毅原希望女主角是任容萱。（資料照，記者陳奕全攝）

據傳，連俞涵向友人抱怨被大小眼看待，還因為沒有經紀人，而遭到工作人員冷落，也曾在私人臉書抱怨劇本，訴苦每天下戲看到劇本就崩潰。除此之外，有工作人員指出連俞涵在拍攝期間「耍大牌」，表示：「要她躺在草地上，她說她頭髮不能沾到草；要拍躺在床上的戲，她說『我的頭髮不能亂』。大家都很受不了她，但偏偏她又是女主角。」

對此，李國毅經紀人表示，李國毅在私人臉書發表心情，只是對劇本的品質和細節有所要求，至於去南韓剪染髮，都是劇組安排的，並沒有主動要求。對於指定任容萱擔任女主角一事，經紀人則回答：「因為劇組詢問我們的看法，所以有提很多女主角名單，任容萱只是其中一位。」

連俞涵則表示和劇組並無不和，另外，根本沒有躺在草地上的戲。她承認在臉書所寫，但動機是希望劇本好，「導演跟監製都很歡迎我們能互相討論劇本，大家都相處得很融洽。」

相關新聞

推薦新聞
日本18歲少女偶像驚傳過世 在家昏迷後送醫不治 日本18歲少女偶像驚傳過世 在家昏迷後送醫不治
2017/02/08 12:52
三級片豔星車震經紀人 3個月後爆懷孕 三級片豔星車震經紀人 3個月後爆懷孕
2017/02/08 11:04
小刀分手10年不忘情 被爆租房照顧許慧欣寵物 小刀分手10年不忘情 被爆租房照顧許慧欣寵物
2017/02/08 08:25
原定18日登台開唱 18歲人氣女團成員驚傳猝逝 原定18日登台開唱 18歲人氣女團成員驚傳猝逝
2017/02/08 12:58
藍正龍爆「隋棠表裡不一」 女神私下很... 藍正龍爆「隋棠表裡不一」 女神私下很...
2017/02/08 13:51
劉燕燕淚控遭逼吞70顆藥輕生 郭美珠反擊提告 劉燕燕淚控遭逼吞70顆藥輕生 郭美珠反擊提告
2017/02/08 11:03
星二代沉迷鴨店 被爆向AV女優借錢應急 星二代沉迷鴨店 被爆向AV女優借錢應急
2017/02/08 12:22
竇靖童同父異母妹曝光 同框就像雙胞胎 竇靖童同父異母妹曝光 同框就像雙胞胎
2017/02/08 12:36
逛夜市幸福揉背 顏行書臉書透露「穩定交往」 逛夜市幸福揉背 顏行書臉書透露「穩定交往」
2017/02/08 09:23
霍建華舊愛撇分手 摸臀挑逗「GG很大」男友 霍建華舊愛撇分手 摸臀挑逗「GG很大」男友
2017/02/08 13:27
李國毅、連俞涵鬧不合 不爽女主角不是「她」 李國毅、連俞涵鬧不合 不爽女主角不是「她」
2017/02/08 16:42
木村接愛女當好爸爸 被酸閒閒沒事幹 木村接愛女當好爸爸 被酸閒閒沒事幹
2017/02/08 10:09
田馥甄陪阿公登101 祕密外洩直呼囧 田馥甄陪阿公登101 祕密外洩直呼囧
2017/02/08 11:56
猜對了嗎？田馥甄合唱《美女與野獸》 小鮮肉是他 猜對了嗎？田馥甄合唱《美女與野獸》 小鮮肉是他
2017/02/08 13:53
阿沁愛女住院 老婆挺孕肚奔走淚崩 阿沁愛女住院 老婆挺孕肚奔走淚崩
2017/02/08 12:40
（影音）李英愛談老公羞答答 撂話《師任堂》收視破20％奔寶島 （影音）李英愛談老公羞答答 撂話《師任堂》收視破20％奔寶島
2017/02/08 13:35
李翊君被父哄進劇校 8年體罰滿腿傷躲著哭 李翊君被父哄進劇校 8年體罰滿腿傷躲著哭
2017/02/08 09:06
只有「他」願意聽媽媽經 徐若瑄直誇新好男人 只有「他」願意聽媽媽經 徐若瑄直誇新好男人
2017/02/08 14:06
千億富尪用這招擄獲芳心 奶茶妹點頭狂讚 千億富尪用這招擄獲芳心 奶茶妹點頭狂讚
2017/02/08 15:56
小刀拉洪曉蕾前夫合夥 積極開發「錢」途 小刀拉洪曉蕾前夫合夥 積極開發「錢」途
2017/02/08 09:58
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.