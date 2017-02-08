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范爺槓上陳奕迅 天王天后who怕who

2017/02/08 17:12

范冰冰率性展演個人時尚風格。（adidas Originals提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕雞年伊始演藝圈就不得安寧，adidas Originals旗下四大巨星上演一場時尚王位爭奪戰，范冰冰、陳奕迅、Angelababy、吳亦凡紛紛選擇最具自己風格的服裝，希望掀起時尚潮流。

Angelababy穿上服飾系列的白色 Oversized 連帽上衣與 Original 經典藍 Legging 配襯金屬銀貝殼頭的白色SUPERSTAR。（adidas Originals提供）

范冰冰向來豪氣，這次她穿著高領上衣搭配寬褲裙和厚底鞋款Superstar展現潮流都會自我態度。個人風格強烈的陳奕迅當然不會讓她專美於前，刻意穿著同系列全白針織鞋面Superstar鞋款對尬，讓Original經典藍色拉鏈外套和紅色長褲流洩出紐約饒舌音樂精神，較勁意味濃厚。Angelababy則選擇白色oversize連帽上衣搭配Original經典藍Legging配襯金屬銀貝殼頭的白色Superstar。美型男吳亦凡則走街頭簡約風格，還透過配件讓造型運動休閒中渲染濃濃時尚味。

吳亦凡動巧思，讓運動變得帥氣。（adidas Originals提供）陳奕迅刻意在服裝中加入饒舌音樂基因。（adidas Originals提供）

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