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合體連俞涵3度卡臉 李國毅摟肩緊貼「舊愛」

2017/02/08 17:04

李國毅（左）遭爆與連俞涵（右）不合。（翻攝自《如朕親臨》臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕李國毅近日遭爆由於原本指定曾合作過《我的自由年代》的任容萱演出《如朕親臨》，因此和後來被「扶正」成女主角的連俞涵不合，甚至對東森電視台也諸多不滿。而今日，李和「舊愛」林予晞大方摟肩合照，但反觀過去竟曾在臉書3度「卡掉」連俞涵！

李國毅（右）和林予晞（左）曾合作《料理高校生》。（翻攝自林予晞臉書）

李國毅今日在臉書分享了曾和他演出《料理高校生》的林予晞的貼文，只見林PO出的照片中，李不僅大方摟肩林，兩人還親密頭靠頭，且林更在發文中指自己要「爭寵」李，李也以「酸甜之味」回應，可見兩人的感情相當好。

李國毅和連俞涵的合照連不是被卡臉就是沒有露臉。（翻攝自李國毅臉書）

不過，對比過去李國毅在臉書PO出和連俞涵的合照，第一次卡掉連俞涵一半的臉、第二次連俞涵整個人被他擋在身後、第三次連俞涵甚至只露出帽子，雖然看來像是好友開玩笑，不過如今爆出李連不合難免讓人多作聯想。尷尬的是，林予晞和連俞涵私底下是關係很好的姊妹，若是李連真的不合，林恐怕也很難作人。

林予晞（左）和連俞涵（右）是好姊妹。（翻攝自林予晞臉書）

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