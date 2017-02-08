男星操肌電翻魯妮瑪拉 做XX忍不住叫出聲

戴夫帕托（上）為戲苦練肌肉8個月。（甲上提供）

〔記者吳琬婷／台北報導〕電影《漫漫回家路》全球票房衝破台幣10億元，更強勢入圍奧斯卡6項大獎，男主角戴夫帕托不只演技受肯定，連外貌也有大突破，他花8個月苦練肌肉，但透露，他到健身房不太敢做重訓，因為只要一舉重，他就會忍不住叫出聲音，覺得很丟臉。

戴夫帕托因為《漫漫回家路》入圍金球獎、奧斯卡最佳男配角提名後聲勢大漲，為電影勤練的好身材更一轉他先前形象，這次他在片中留了長捲髮，帶點頹廢的造型，讓許多女性影迷對他更加癡迷，連坎城影后魯妮瑪拉都忍不住驚豔：「我在片場第一次跟他對戲，他的樣子讓我看呆了。」

戴夫帕托在片中留了長捲髮，帶點頹廢的造型，獲女性粉絲青睞。（甲上提供）

原本戴夫帕托是乾癟「弱雞」身材，但為了演出《漫漫回家路》，他暴食增重，還進行地獄式健身計畫，導演更透露，為了讓戴夫帕托擁有如希臘男神雕像那樣完美的腹肌，還讓他停工8個月苦練。

《漫漫回家路》講述主角薩魯布萊爾利（戴夫帕托飾）5歲時在印度與家人走失，後來被一對遠在澳洲的夫婦（大衛溫漢、妮可基嫚飾）收養。長大後，薩魯按耐不住對生母和哥哥的思想，決定展開尋根之旅，他憑著兒時零碎記憶，透過Google Earth模糊地形的拼湊，試著重回母親的溫暖懷抱。該片3月3日上映。

戴夫帕托在片中，試著透過Google Earth尋找生母下落。（甲上提供）