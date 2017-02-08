陳喬恩獻剃毛初體驗 粉絲直呼快把衣服還「它」

陳喬恩演出多部火紅戲劇，演技實力備受肯定。（翻攝自陳喬恩臉書粉絲團）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳喬恩被稱為「偶像劇女王」，近年來重心移往中國，演出《笑傲江湖》、《王的女人》、《錦繡緣華麗冒險》等多部知名戲劇，成為炙手可熱的戲劇天后，7日陳喬恩在微博PO出她首次為愛貓Yoda剃毛的「傑作」，粉絲看了後紛紛跪求「Yoda的心理陰影面積」。

陳喬恩PO出幫寵物Yoda剃完毛的照片，引起網友熱烈討論。（翻攝自陳喬恩微博）

陳喬恩時常在微博上曬自家寵物的萌照，這回她亮出首次替貓咪剃毛的成果，她對自己的剃毛初體驗很滿意，並覺得自己很有天分，但Yoda哀怨的表情彷彿在說：「妳這豬八戒把老子給剃成這樣，要不是妳是主人，我早抓花妳的臉了！喵嗚～」讓她覺得Yoda本人好像不是很滿意。

Yoda被剃毛後的慘樣也逗樂粉絲，笑說「Yoda一臉生無可戀」、「沒事，子不嫌母蠢」、「牠做錯什麼為什麼要這樣對牠」，也有人模仿Yoda口吻搞笑的說：「把朕的衣服還來。」

陳喬恩第一次幫愛貓剃毛，她對自己剪出的成果感到相當滿意。（翻攝自陳喬恩微博）