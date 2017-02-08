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為了讓她驕傲 林進甘願上節目被脫褲

2017/02/08 16:06

林進（右二）在《綜藝玩很大》擔任關主，因節目效果被丟進水裡，引來網友心疼。（翻攝自林進臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人林進擅長拍攝搞笑短片，在臉書上擁有超高人氣，曾在金鐘獎典禮上被吳宗憲點名「沒見過就落伍了」，他無厘頭的風格受到當紅綜藝節目《綜藝玩很大》的青睞，邀請他當關主，認真敬業的表現受外界肯定，但也有網友為他在節目中一直受欺負抱不平。

網路紅人林進因無厘頭的搞笑風格大受歡迎，也時常受邀至各大綜藝節目。（翻攝自林進臉書）

據《鏡周刊》報導，林進在節目中被其他藝人丟下水，甚至被脫褲，網友心疼他被欺負「很不捨一點都不好笑」，林進回應擔任關主挑戰性很高，要背很多資料，他笑稱為了節目「把過去十幾年背書的功力都用完了」，優異表現很快獲得第二次錄影機會，但因答應朋友要幫忙求婚，無法錄製第三次，被Kid吐嘈很大牌。

林進（左）和阿嬤感情好，時常在臉書放上與阿嬤相處的有趣影片。（翻攝自林進臉書）

林進時常在臉書上PO出與阿嬤相處的點點滴滴，深厚的祖孫情令網友十分動容，他表示因為這個節目，讓不擅長上網的阿嬤也能在電視看到自己，「好的表現被家人看到是榮耀及滿滿的成就感」，他也說憲哥和KID都對他很好，自己真的很愛這個節目，以後有邀請一定會繼續去。

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