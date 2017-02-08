南韓正妹神撞臉Hebe 巨乳9頭身超辣眼

Soy Kim（右）長相激似Hebe。（合成圖，翻攝自臉書、Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓正妹Soy Kim，除了長相激似「Hebe」田馥甄，還擁有近9頭身的高挑身材及不科學巨乳，照片被貼至PTT後，立刻引發討論。

Soy Kim擁有甜美五官，因長相激似Hebe而受關注。（翻攝自Instagram）

Soy Kim有「巨乳版Hebe」之稱。（翻攝自Instagram）

近來有鄉民將Soy Kim的性感照貼至PTT表特版，因長相激似Hebe而造成討論，現居首爾的她，時常透過Instagram分享生活點滴，當中不乏性感爆乳照，9頭身的高挑身材搭配極為不科學的巨乳，讓鄉民驚喊：「這正點到翻地球一圈了啊！」從Soy Kim曬出的照片裡，可以發現她似乎已有男友，消息一出，讓不少宅男心碎哭喊「沒機會了！」

Soy Kim時常曬出性感辣照與網友分享。（翻攝自Instagram）

Soy Kim擁有甜美五官，因長相激似Hebe而受關注。（翻攝自Instagram）

Soy Kim擁有近9頭身的高挑身材。（翻攝自Instagram）