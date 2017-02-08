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田馥甄陪阿公登101 祕密外洩直呼囧

2017/02/08 11:56

田馥甄（右）貼心陪阿公出遊。（翻攝自臉書）〔記者陳慧玲／台北報導〕田馥甄去年忙碌一整年，今年農曆年開始終於有機會好好休息，徹底回歸家中當乖女兒、乖孫女，陪伴家人四處走走，為了滿足外公心願，她貼心陪伴首登101大樓，沒想到網友發現一個「秘密」，讓她直呼囧。

談到這次去101，田馥甄說：「外公說許多遠道而來的觀光客都特別去台北101玩，而他就身在台灣，距離那麼近，好像應該要去看看才對啊。托他老人家的福，每天經過101，我自己也是第一次上觀景台呢！」

田馥甄（右）和家人登101觀景樓，鞋子卻成焦點。（翻攝自臉書）田馥甄和外公、爸媽、哥哥一起登上101觀景樓，還像觀光客一樣拍下許多紀念照片，但因老爸和哥哥比較低調，她特別把他們臉遮掉，不過網友關注焦點很有趣，一句話讓田馥甄好囧。

網友留言：「妳鞋子穿兩個禮拜了....。」當場讓田馥甄覺得好糗，留言回應：「囧...不要醬，我只帶這雙回新竹…，很好穿耶！」原來網友眼尖，發現她從過年開始四處走春所穿的鞋子，到登上101大樓的鞋子都是同一雙，但這個秘密也讓其他網友誇田馥甄果真節儉。

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