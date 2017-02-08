阿沁愛女住院 老婆挺孕肚奔走淚崩
2017/02/08 12:40
阿沁老婆花花喜獲二寶，花苞升格當姊姊。（翻攝自Instagram）
〔娛樂頻道／綜合報導〕阿沁與太太花花育有一女小花苞，日前剛宣布太太喜懷第二胎，目前已滿3個月，夫妻倆滿心期待雞寶寶誕生，近日小花苞卻生病住院吊點滴，花花挺著3個月身孕醫院、家裡兩邊跑，心疼女兒的心情讓她忍不住淚崩。
花花今在Instagram透露，近日在準備搬家整理東西同時，很不巧的小花苞生病了 ，她難過表示：「雖然小孩生病在所難免，但每次看著她不舒服，媽媽我都會很自責。」看著女兒打點滴的手，讓她忍不住流下眼淚，「媽媽一定在二寶出生前好好陪妳，全心全意的陪妳，帶妳去好多地方玩，妳永遠都是我的大寶貝，媽媽最愛妳了！」許多網友看到後紛紛留言為小花苞打氣，希望她快點恢復健康。
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