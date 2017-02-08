限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

（影音）看到好友婚頭 宋承憲自招從XX時候就想婚

2017/02/08 13:35

宋承憲笑說從7歲就有結婚念頭，但因為太忙一直無法如願。（愛奇藝台灣站提供）〔記者陳立妍／首爾報導〕40歲的南韓歐巴宋承憲前年認愛中國「神仙姊姊」劉亦菲，兩人因合拍電影《第三種愛情》擦出愛火，隨著好友裴勇俊等人相繼「婚」頭，日前他和李英愛宣傳新劇《師任堂》接受台媒聯訪時也自招，看到好友們陸續結婚讓他很羨慕，打趣說：「我從7歲開始就有結婚計畫了，只是一直沒有時間。」

宋承憲（左）透露女友劉亦菲是李英愛的粉絲。（愛奇藝台灣站提供）宋承憲在劇中飾演繪畫天才「李謙」，對李英愛詮釋的「師任堂」情有獨鍾，更發展出一段刻骨銘心的愛戀。戲外李英愛婚姻幸福，朋友們更相繼走入婚姻，宋承憲表示：「從以前看到前輩、朋友帶著小孩到片場拍戲，就讓我很羨慕。」被追問何時打算結婚，他不改幽默回應，自己打從7歲就想結婚，無奈因為工作太忙沒空結婚。他也透露，女友劉亦菲是李英愛及全度妍的粉絲，在他拍攝《師任堂》時常替他加油打氣，還表示十分期待看到《師任堂》，至於是否有替劉亦菲索取偶像李英愛的簽名？宋承憲則害羞笑說：「沒能拿到。」

此外，《師任堂》現於每周三、四晚上10點半在愛奇藝台灣站上架，八大戲劇台則於晚上10點播出。

相關新聞

推薦新聞
只有「他」願意聽媽媽經 徐若瑄直誇新好男人 只有「他」願意聽媽媽經 徐若瑄直誇新好男人
2017/02/08 14:06
藍正龍爆「隋棠表裡不一」 女神私下很... 藍正龍爆「隋棠表裡不一」 女神私下很...
2017/02/08 13:51
少女偶像18歲猝逝 疑過勞「一天只睡3小時」 少女偶像18歲猝逝 疑過勞「一天只睡3小時」
2017/02/08 13:46
（影音）看到好友婚頭 宋承憲自招從XX時候就想婚 （影音）看到好友婚頭 宋承憲自招從XX時候就想婚
2017/02/08 13:35
霍建華舊愛撇分手 摸臀挑逗「GG很大」男友 霍建華舊愛撇分手 摸臀挑逗「GG很大」男友
2017/02/08 13:27
日本18歲少女偶像驚傳過世 在家昏迷後送醫不治 日本18歲少女偶像驚傳過世 在家昏迷後送醫不治
2017/02/08 12:52
竇靖童同父異母妹曝光 同框就像雙胞胎 竇靖童同父異母妹曝光 同框就像雙胞胎
2017/02/08 12:36
曾志偉痛失義氣魯芬 形像無人能替代 曾志偉痛失義氣魯芬 形像無人能替代
2017/02/08 12:32
星二代沉迷鴨店 被爆向AV女優借錢應急 星二代沉迷鴨店 被爆向AV女優借錢應急
2017/02/08 12:22
歡喜就好！陳雷當阿公回歸「大港」 歡喜就好！陳雷當阿公回歸「大港」
2017/02/08 12:16
劉燕燕淚控遭逼吞70顆藥輕生 郭美珠反擊提告 劉燕燕淚控遭逼吞70顆藥輕生 郭美珠反擊提告
2017/02/08 11:03
木村接愛女當好爸爸 被酸閒閒沒事幹 木村接愛女當好爸爸 被酸閒閒沒事幹
2017/02/08 10:09
知名夜店撐7年 收攤前被這部影集拍下 知名夜店撐7年 收攤前被這部影集拍下
2017/02/08 10:03
小刀拉洪曉蕾前夫合夥 積極開發「錢」途 小刀拉洪曉蕾前夫合夥 積極開發「錢」途
2017/02/08 09:58
撇尪伴張景嵐遊巴黎 陳艾琳解放美背 撇尪伴張景嵐遊巴黎 陳艾琳解放美背
2017/02/08 09:29
逛夜市幸福揉背 顏行書臉書透露「穩定交往」 逛夜市幸福揉背 顏行書臉書透露「穩定交往」
2017/02/08 09:23
李翊君被父哄進劇校 8年體罰滿腿傷躲著哭 李翊君被父哄進劇校 8年體罰滿腿傷躲著哭
2017/02/08 09:06
瑪丹娜再當媽 獲准領養馬拉威雙胞胎女童 瑪丹娜再當媽 獲准領養馬拉威雙胞胎女童
2017/02/08 08:55
炎神被爆接嫩男上旅館 東家：飯店開趴 炎神被爆接嫩男上旅館 東家：飯店開趴
2017/02/08 08:28
小刀分手10年不忘情 被爆租房照顧許慧欣寵物 小刀分手10年不忘情 被爆租房照顧許慧欣寵物
2017/02/08 08:25
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.