（影音）看到好友婚頭 宋承憲自招從XX時候就想婚
2017/02/08 13:35
宋承憲笑說從7歲就有結婚念頭，但因為太忙一直無法如願。（愛奇藝台灣站提供）〔記者陳立妍／首爾報導〕40歲的南韓歐巴宋承憲前年認愛中國「神仙姊姊」劉亦菲，兩人因合拍電影《第三種愛情》擦出愛火，隨著好友裴勇俊等人相繼「婚」頭，日前他和李英愛宣傳新劇《師任堂》接受台媒聯訪時也自招，看到好友們陸續結婚讓他很羨慕，打趣說：「我從7歲開始就有結婚計畫了，只是一直沒有時間。」
宋承憲（左）透露女友劉亦菲是李英愛的粉絲。（愛奇藝台灣站提供）宋承憲在劇中飾演繪畫天才「李謙」，對李英愛詮釋的「師任堂」情有獨鍾，更發展出一段刻骨銘心的愛戀。戲外李英愛婚姻幸福，朋友們更相繼走入婚姻，宋承憲表示：「從以前看到前輩、朋友帶著小孩到片場拍戲，就讓我很羨慕。」被追問何時打算結婚，他不改幽默回應，自己打從7歲就想結婚，無奈因為工作太忙沒空結婚。他也透露，女友劉亦菲是李英愛及全度妍的粉絲，在他拍攝《師任堂》時常替他加油打氣，還表示十分期待看到《師任堂》，至於是否有替劉亦菲索取偶像李英愛的簽名？宋承憲則害羞笑說：「沒能拿到。」
此外，《師任堂》現於每周三、四晚上10點半在愛奇藝台灣站上架，八大戲劇台則於晚上10點播出。
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