星二代沉迷鴨店 被爆向AV女優借錢應急

坂口杏里被爆因沉迷牛郎店，不到一年已將拍攝首部AV的600萬元片酬花光。〔記者陳立妍／台北報導〕知名日本已故女星坂口良子25歲的獨生女坂口杏里，先前被爆因沉迷牛郎店敗光高額遺產，不得已下海拍AV還債，她去年化名「ANRI」推出首部AV出道作，據悉片酬為日幣2000萬元（約台幣600萬元），沒想到不到一年又把錢花得精光，被《週刊新潮》爆料向AV女優加藤紗里借錢。

報導指出，坂口杏里改行當AV女優後不改揮霍本性，去年底還曾被目擊連續5天出入高級水療中心做spa，身旁還有疑似男公關的司機陪同返家，而早就把當AV女優賺來的「皮肉錢」用光的她，便轉手向去年底因公演認識的AV女優加藤紗里應急，每次金額約在日幣數十萬元，原因依舊是流連鴨店，所以留不住錢。

日媒報導，缺錢的坂口杏里因此向AV女優加藤紗里借錢應急。（翻攝自網路）雖然多數網友對於坂口杏里的AV處女作一致給予負評，認為她的條件比素人還差，但星二代的光環加上高話題，卻也讓她逆勢搶下去年下半年成人網站「DMM‧R18」銷售排行榜冠軍，而她的第2部AV作品則預計於13日發行。