限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

星二代沉迷鴨店 被爆向AV女優借錢應急

2017/02/08 12:22

坂口杏里被爆因沉迷牛郎店，不到一年已將拍攝首部AV的600萬元片酬花光。〔記者陳立妍／台北報導〕知名日本已故女星坂口良子25歲的獨生女坂口杏里，先前被爆因沉迷牛郎店敗光高額遺產，不得已下海拍AV還債，她去年化名「ANRI」推出首部AV出道作，據悉片酬為日幣2000萬元（約台幣600萬元），沒想到不到一年又把錢花得精光，被《週刊新潮》爆料向AV女優加藤紗里借錢。

報導指出，坂口杏里改行當AV女優後不改揮霍本性，去年底還曾被目擊連續5天出入高級水療中心做spa，身旁還有疑似男公關的司機陪同返家，而早就把當AV女優賺來的「皮肉錢」用光的她，便轉手向去年底因公演認識的AV女優加藤紗里應急，每次金額約在日幣數十萬元，原因依舊是流連鴨店，所以留不住錢。

日媒報導，缺錢的坂口杏里因此向AV女優加藤紗里借錢應急。（翻攝自網路）雖然多數網友對於坂口杏里的AV處女作一致給予負評，認為她的條件比素人還差，但星二代的光環加上高話題，卻也讓她逆勢搶下去年下半年成人網站「DMM‧R18」銷售排行榜冠軍，而她的第2部AV作品則預計於13日發行。

相關新聞

推薦新聞
海倫清桃曾爆懷孕 精主疑為秀蘭瑪雅緋聞男友 海倫清桃曾爆懷孕 精主疑為秀蘭瑪雅緋聞男友
2017/02/08 06:43
豬哥亮斷父子關係 謝金燕疑為導火線 豬哥亮斷父子關係 謝金燕疑為導火線
2017/02/08 06:28
歷經父癌逝母中風 台語歌手驚傳想出家 歷經父癌逝母中風 台語歌手驚傳想出家
2017/02/08 09:30
三級片豔星車震經紀人 3個月後爆懷孕 三級片豔星車震經紀人 3個月後爆懷孕
2017/02/08 11:04
李毓芬招認2段情 「大家知道的那兩個」 李毓芬招認2段情 「大家知道的那兩個」
2017/02/08 07:43
日本18歲少女偶像驚傳過世 在家昏迷後送醫不治 日本18歲少女偶像驚傳過世 在家昏迷後送醫不治
2017/02/08 12:52
炎神被爆接嫩男上旅館 東家：飯店開趴 炎神被爆接嫩男上旅館 東家：飯店開趴
2017/02/08 08:28
韓網民票選真人版新一 南柱赫宋仲基入榜「他」奪冠 韓網民票選真人版新一 南柱赫宋仲基入榜「他」奪冠
2017/02/08 07:27
劉燕燕淚控遭逼吞70顆藥輕生 郭美珠反擊提告 劉燕燕淚控遭逼吞70顆藥輕生 郭美珠反擊提告
2017/02/08 11:03
逛夜市幸福揉背 顏行書臉書透露「穩定交往」 逛夜市幸福揉背 顏行書臉書透露「穩定交往」
2017/02/08 09:23
木村接愛女當好爸爸 被酸閒閒沒事幹 木村接愛女當好爸爸 被酸閒閒沒事幹
2017/02/08 10:09
女偶像學「射超遠」手技 網友嘲「AV前哨站」 女偶像學「射超遠」手技 網友嘲「AV前哨站」
2017/02/08 07:17
知名夜店撐7年 收攤前被這部影集拍下 知名夜店撐7年 收攤前被這部影集拍下
2017/02/08 10:03
星二代沉迷鴨店 被爆向AV女優借錢應急 星二代沉迷鴨店 被爆向AV女優借錢應急
2017/02/08 12:22
女星演精神崩潰媽媽 3周內狂胖13公斤 女星演精神崩潰媽媽 3周內狂胖13公斤
2017/02/08 07:14
柯震東陪度過低潮 李毓芬認了「很重要的朋友」 柯震東陪度過低潮 李毓芬認了「很重要的朋友」
2017/02/08 07:36
新垣結衣再當人妻 立志練腹肌 新垣結衣再當人妻 立志練腹肌
2017/02/08 06:00
竇靖童同父異母妹曝光 同框就像雙胞胎 竇靖童同父異母妹曝光 同框就像雙胞胎
2017/02/08 12:36
李翊君被父哄進劇校 8年體罰滿腿傷躲著哭 李翊君被父哄進劇校 8年體罰滿腿傷躲著哭
2017/02/08 09:06
「腔室症候」生死一瞬！文瑾瑩開刀3次「復原良好」 「腔室症候」生死一瞬！文瑾瑩開刀3次「復原良好」
2017/02/08 11:49
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.