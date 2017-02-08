翻車溺水昏迷 布蘭妮外甥女搶救2天甦醒

「小甜甜」布蘭妮親妹妹潔美琳斯皮爾斯（右）的8歲愛女麥迪（左）已成功脫離險境。（翻攝自Life & Style）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小甜甜」布蘭妮的25歲親妹妹潔美琳斯皮爾斯，16歲時就未婚懷孕，生下女兒麥迪，小麥迪今年已經8歲，日前卻驚傳小麥迪發生了翻車意外，墜入池塘中被救起時失去意識，今傳出她在美國時間周二已甦醒的好消息。

美國《時人雜誌》報導，小甜甜的外甥女周日搭乘越野車發生意外，整個人不慎墜入池塘中，因被車上安全帶以及安全網困住，拖延了黃金救援時間，被救起時已經徹底喪失意識，一度性命垂危，幸好周二她已恢復意識，布蘭妮家族的發言人表示：「醫師今天已經移除她的呼呼器，她醒了也可以說話，但仍需要氧氣治療，醫療團隊密切關注她的病情，跡象顯示這次意外並未損及她的神經系統。」布蘭妮昨在推特上發文為外甥女集氣，如今麥迪逐漸恢復，大家也放心了。

布蘭妮在推特上為外甥女祈禱。（翻攝自推特）