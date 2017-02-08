「腔室症候」生死一瞬！文瑾瑩開刀3次「復原良好」

文瑾瑩（右）的工作現在因為她的身體狀況已經都取消了。（翻攝自YTN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾被喻為「國民妹妹」的29歲南韓女星文瑾瑩（又譯文根英），最近忙著與男星朴正民一起進行話劇《羅密歐與茱麗葉》地方場次的演出，但今天卻驚傳她突然感覺右臂疼痛，到醫院檢查後馬上就進行急救手術，嚇壞不少粉絲。有消息傳出，因為這個病，她在短短1周內動3次手術，當時情況危急。

文瑾瑩1日因突然感到右臂疼痛，隔天上午就去了醫院檢查，沒想到診斷後發現她是罹患了因身體某部位神經、血管及肌肉在腔室中升高的壓力，造成血管灌流不足，導致組織缺氧壞死的「急性腔室症候群」，隨後就馬上開刀急救，這周內，她就陸續開了三次刀，讓粉絲非常擔心，而文瑾瑩目前全面停工。

據《蘋果日報》報導，文瑾瑩的經紀公司透露她目前復原情況良好，「但仍需再追加1至2次手術，目前還在留院檢查。」

據了解，這種病情容易被忽視，亦有截肢的風險。腔室症候群是對肢體、生命產生威脅的一種狀況，是由於身體某部位神經、血管及肌肉在一個封閉的的空間（腔室）中受到壓迫。起因於腔室中升高的壓力，造成血管灌流不足，導致組織缺氧而壞死。腔室症候群最常發生在前臂及小腿， 並可分成急性、亞急性及慢性腔室症候群。嚴重的會影響輕則組織孿縮，重則截肢，甚至休克、喪命。