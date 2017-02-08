撇尪伴張景嵐遊巴黎 陳艾琳解放美背

陳艾琳（右）近日與張景嵐到巴黎旅遊。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「琳琳」陳艾琳從《大學生了沒》出道，目前她和前「MP魔幻力量」團員老公阿翔的婚變風波暫緩，她重振心情經營事業。近日她與好友張景嵐同遊巴黎，曬出巴黎鐵塔內的美照，露出性感美背，讓網友直呼超正。

陳艾琳近日和好友張景嵐到法國旅行，走遍各大景點，她昨在臉書曬出在巴黎鐵塔上吃晚餐拍的露背美照，照片中她穿著緊身裙，窗外便是巴黎鐵塔外的夜色，禮服露背設計讓她雪白美背一覽無遺，她面對鏡頭紅唇微啓，擺出S形曲線，眼神迷濛相當性感，電力百分百，讓許多網友忍不住誇讚「

陳艾琳秀美背正翻。（翻攝自Instagram）