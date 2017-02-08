李毓芬招認2段情 「大家知道的那兩個」

李毓芬及柯震東雖未正面回應過情，但2人關係早已昭然若揭。（合成圖，記者陳逸寬、潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2014年李毓芬和柯震東就傳出熱戀ing的消息，後來柯震東陷吸毒風波，小倆口一起度過這段低潮，只是2人一直尚未公開，近日李毓芬受訪表示：「他現在是我很重要的朋友。」並坦言進入演藝圈後有過2段戀情。

《壹週刊》報導，李毓芬表示：「像你們講我可能一直有很多感情，緋聞很多，但我的對象真的很少耶。」被問到談過幾段戀愛，她難得招認「兩個」，也就是「大家知道的那兩個」，言下之意就是大家都知曉的羅志祥及柯震東，對於她與柯震東為何都只保守稱對方是「好朋友」，她認為感情是生活的一部分，不是拿來給大家茶餘飯後的八卦，且2人「真的還沒有到那個程度」，但她鬆口表示，柯震東現在是她「很重要的朋友」，小倆口關係早已不言而喻。

李毓芬和羅志祥曾傳過一段時間的緋聞，當時2人頻被抓到穿情侶裝。（資料照，記者趙世勳攝）