女星演精神崩潰媽媽 3周內狂胖13公斤
2017/02/08 07:14
日片《臨淵而慄》中，筒井真理子一家3口的幸福家庭，隨著淺野忠信（右）加入產生巨大變化。（天馬行空提供）〔記者粘湘婉／綜合報導〕由淺野忠信、筒井真理子主演日片《臨淵而慄》以懸疑驚悚手法，描繪人與人之間的距離和情感，在國際影壇備受好評，並獲坎城影展一種注目單元評審團獎。片中筒井真理子飾演面對家庭悲劇，精神崩潰的媽媽，為求完美詮釋角色，她在3周內拚命增胖13公斤，展現敬業一面。
筒井真理子一開始拍攝日片《臨淵而慄》，身形相當纖細。（天馬行空提供）該片由獨立導演深田晃司執導，他透露該片是來自於10年前的靈感，挑戰並質疑傳統家庭制度的意義。片中淺野忠信飾演一位剛從監獄服刑期滿的男子，借住在筒井家中，原本筒井1家3口幸福的家庭生活，卻隨著他的闖入逐漸瓦解。而筒井在片中精湛詮釋面對家庭悲劇，精神崩潰患上潔癖強迫症的女人，她表示：「雖然攝影是按照時間順序拍攝，但因角色的心理層面變化很大，光表現精神面是不夠的。與導演溝通後，我決定在肉體層面也配合做改變。」為此她在3周內增胖13公斤，辛苦演出讓她成功憑該角，接連獲得「橫濱電影節」、「每日映畫大賞」最佳女主角獎。
筒井真理子為日片《臨淵而慄》增胖13公斤，臉圓了一圈肩膀也變得厚實。（天馬行空提供）導演深田晃司因該片在國際影壇聲名大噪，對此他有相當深刻的感觸。他透露目前日本電影環境，給新銳創作者的支援不多，他過去為了堅持電影事業，常年兼差擔任婚攝，才能勉強維持生活。他認為現在這個時代人人都能拍電影，最重要的就是要有獨創性，才能呈現給觀眾最好的內容。該片將於10日在台上映。
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