《跑男》偏愛「西方臉」？ 傳Angelababy真正取代者是「她」

傳Angelababy（左）在《奔跑吧兄弟》中的位置將被迪麗熱巴（右）取代。（合成圖，翻攝自Angelababy、迪麗熱巴微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國綜藝節目《奔跑吧兄弟》已經播出4季，但由於原先7名固定班底中唯一的女生Angelababy才剛生完孩子的緣故，因此網上一直盛傳第五季開始她將被其他女星取代，包括鞠婧禕、鄭爽和宋茜都曾是傳出的人選名單。不過，今日又有人爆出其實baby真正的取代者，竟然是同樣擁有「西方臉孔」的女星迪麗熱巴？

Anhelababy（右三）原本是《奔跑吧兄弟》的固定班底。（翻攝自《奔跑吧兄弟》微博）

根據《新浪娛樂》報導，今日，「奔跑吧兄弟貼吧」微博發布消息稱，維吾爾族女星迪麗熱巴將加入《奔跑吧兄弟》，成為固定主持群的其中一員，而baby的官方粉絲團微博也分享該貼文，並表示baby因為要顧孩子將不參加第五季，甚至還稱迪麗熱巴很棒。雖然消息疑似可信度頗高，不過《奔跑吧兄弟》節目組、baby和迪麗熱巴方面都尚未正式回應。

迪麗熱巴這幾年演出多部電視劇。（合成圖，翻攝自迪麗熱巴微博）

1992年出生的迪麗熱巴今年才要25歲，這幾年陸續演出如《古劍奇譚》、《風中奇緣》等古裝劇受到矚目，今年除了在改編自韓劇《她很漂亮》的中國電視劇《漂亮的李慧珍》中飾演女主角，也和楊冪、趙又廷等人一同合作《三生三世十里桃花》，聲勢看漲，如今傳出她將接手baby在《跑男》的地位，可能性不低。