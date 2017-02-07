限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

超酷！《樂來越愛你》推出邊看邊唱版本

2017/02/07 21:57

金馬奇幻影展推出《樂來越愛你》邊看邊唱版本。（金馬影展提供）

〔記者吳琬婷／台北報導〕4月登場的金馬奇幻影展規劃「La La Wonderland」單元，夯片《樂來越愛你》將在期間上映特別版，電影除了中文字幕外，片中歌曲將同步列出英文字幕，觀眾可以跟著雷恩葛斯林、艾瑪史東一起嗨唱，沈浸在片中的音樂世界。

《樂來越愛你》片尾，透過想像讓無法一起走到最後的男女主角雙宿雙飛，靈感來自《花都舞影》。（金馬影展提供）
雷恩葛斯林在街頭與燈柱共舞片段是致敬《萬花嬉春》。（金馬影展提供）

《樂來越愛你》叫好又叫座，電影內容致敬了不少經典名片，像是雷恩葛斯林在街頭與燈柱共舞、展臂揮帽等舞姿，就是《萬花嬉春》裡舞王金凱利的招牌舞姿；《樂來越愛你》片尾，透過想像讓無法一起走到最後的男女主角雙宿雙飛，則是致敬曾囊括六項奧斯卡大獎的《花都舞影》。

啟蒙《樂來越愛你》的經典歌舞片《萬花嬉春》、《花都舞影》、《柳媚花嬌》、《紐約紐約》等，也將在金馬奇幻影展上映。金馬奇幻影展將於4月7日至16日於台北新光影城、iin89豪華數位影城舉辦，更多精彩片單將陸續公佈，獨家「選片指南」將在3月25日舉辦，並於3月26日正式開賣。

相關新聞

推薦新聞
校花臉粉太厚會塵爆 鼓鼓嚇壞好怕怕 校花臉粉太厚會塵爆 鼓鼓嚇壞好怕怕
2017/02/07 23:26
阿翔李懿聯手主持 天團玖壹壹飆唱元宵晚會 阿翔李懿聯手主持 天團玖壹壹飆唱元宵晚會
2017/02/07 23:17
《跑男》偏愛「西方臉」？ 傳Angelababy真正取代者是「她」 《跑男》偏愛「西方臉」？ 傳Angelababy真正取代者是「她」
2017/02/07 23:08
節目千集達標 方念華證明自己很可以 節目千集達標 方念華證明自己很可以
2017/02/07 22:51
可拉斯凱吉兒子又闖禍！躲警失控狂飆撞毀郵筒 可拉斯凱吉兒子又闖禍！躲警失控狂飆撞毀郵筒
2017/02/07 22:37
（專訪）滅絕師太變師姊 賴銘偉最怕被黃小琥「電」 （專訪）滅絕師太變師姊 賴銘偉最怕被黃小琥「電」
2017/02/07 22:29
愛火藏不住！范冰冰在爸爸面前吐舌輕撫李晨 愛火藏不住！范冰冰在爸爸面前吐舌輕撫李晨
2017/02/07 22:25
「珍珍」好傷心 告白遭發好人卡 「珍珍」好傷心 告白遭發好人卡
2017/02/07 22:15
李佳穎偷露溝 容嘉：外套裡面那是... 李佳穎偷露溝 容嘉：外套裡面那是...
2017/02/07 22:13
（影音）SJ第二位人夫？ 神童自曝有對象 （影音）SJ第二位人夫？ 神童自曝有對象
2017/02/07 22:12
看個電影也能偶遇吳亦凡！ 化身工作人員發3D眼鏡 看個電影也能偶遇吳亦凡！ 化身工作人員發3D眼鏡
2017/02/07 22:00
這食物太謎 董事長肖想吃了變青峰 這食物太謎 董事長肖想吃了變青峰
2017/02/07 21:55
女星遭友人驚爆「很緊又很會吸」 女星遭友人驚爆「很緊又很會吸」
2017/02/07 21:20
（影音）廢到笑！ 蔡阿嘎「插上這個」20秒做出日式鰻魚飯 （影音）廢到笑！ 蔡阿嘎「插上這個」20秒做出日式鰻魚飯
2017/02/07 21:17
李明維受邀威尼斯雙年展 探討〈不期之美〉 李明維受邀威尼斯雙年展 探討〈不期之美〉
2017/02/07 21:16
（影音）涂善存拍廣告腳破皮不吭聲 解禁爽嗑洋芋片 （影音）涂善存拍廣告腳破皮不吭聲 解禁爽嗑洋芋片
2017/02/07 20:58
粉絲注意！ 潔西卡17日再度訪台 粉絲注意！ 潔西卡17日再度訪台
2017/02/07 20:53
戀愛了？ 劉品言發文告白：愛你一輩子 戀愛了？ 劉品言發文告白：愛你一輩子
2017/02/07 20:42
2016亞洲最時尚面孔沒他！劉燁氣喊X 2016亞洲最時尚面孔沒他！劉燁氣喊X
2017/02/07 20:23
胖虎同志片初體驗 親身誘惑小金城武 胖虎同志片初體驗 親身誘惑小金城武
2017/02/07 20:22
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.