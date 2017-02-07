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艾瑪史東衣Q滿分 兩側半球藏也藏不住

2017/02/07 22:41

艾瑪史東穿著精心設計的禮服小露性感，獲得外界一致好評。（翻攝自Stella Mccartney Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國女星艾瑪史東（Emma Stone），因演出愛情歌舞劇《樂來越愛你》攀上事業巔峰，不僅奪下第74屆金球獎最佳音樂喜劇類電影女主角，也將角逐第89屆奧斯卡最佳女主角，4日艾瑪史東出席第32屆聖巴巴拉國際電影節，設計師PO出當天她所穿的性感禮服，引發了熱烈討論。

艾瑪史東演出電影《樂來越愛你》後獲獎無數，將她推向事業高峰。（路透社）

禮服設計師史黛拉麥卡尼（Stella Mccartney）是披頭四成員保羅麥卡尼的女兒，自創品牌商品乾淨俐落，深受艾瑪史東喜愛，當天她穿著一席黑色細肩露背長洋裝，性感中帶點她特有的俏皮氣質，兩側半球若隱若現，成為鎂光燈的焦點。

愛情歌舞劇《樂來越愛你》佳評如潮，男女主角因此紅遍全球。（威望提供）

史黛拉麥卡尼的Instagram上也PO出艾瑪史東穿著禮服的照片，只見照片中艾瑪史東張嘴回眸，俏皮模樣十分可愛吸睛，以高衣Q著稱的艾瑪史東再次成功的成為眾人話題。

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