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李明維受邀威尼斯雙年展 探討〈不期之美〉

2017/02/07 21:16

〈補裳計畫〉前年曾在台北市立美術館展出。
（台北市立美術館提供）

〔記者楊明怡／台北報導〕第57屆威尼斯雙年展策展人馬薩爾（Christine Macel）2月6日公布本屆雙年展「藝術萬歲」（Viva Arte Vive）主展區藝術家名單，1964年生於台灣、目前居住在巴黎的李明維是120位／組受邀藝術家之一，將在軍火庫展出〈補裳計畫〉、斯卡帕花園展出〈不期之美〉。

〈不期之美〉概念與李明維前年被《紐約時報》首席藝評寇特列入年度十大最佳藝術的作品〈聲之綻〉類似，在親自赴展出地點斯卡帕花園勘查後，他發展出這個探討如何定義、記憶和分享「與美相遇」的參與式藝術。

第57屆威尼斯雙年展主題館藝術家名單公布，李明維將於主展場的斯卡帕花園展出最新作品〈不期之美〉（When Beauty Visits）。 （李工作室／提供）

李明維之「李工作室」表示，〈不期之美〉分3階段，在第一階段，李明維會從朋友、陌生人處收集10個遇見「美」的經歷，放入4000個信封中。

接著，李明維將在雙年展期間安排一名「花園主人」，四處遊走並挑選一名合適觀眾一起到斯卡帕花園，在享受過花園美景與蟲鳴聲後，將信封作為禮物送給觀眾。

李工作室表示，這份禮物有一個附帶條件，收到禮物者必須等離開雙年展展場，再次遇見「美的時刻」才能打開信封。李明維在創作自述中形容：「當他們開啟禮物的時候，會發現裡面有另一個人和美不期而遇的故事。」

〈補裳計畫〉是運用「線」與「縫補」形成互動的參與式藝術，前年曾在台北市立美術館《李明維與他的關係》中展出，並獲《藝術家》雜誌票選為當年「十大好展覽」之冠。

李明維是第二位獲選進入威尼斯雙年展主題展區的台灣藝術家，第一位受邀的是陳界仁，在2005年展出，當年策展主題為「藝術的經驗」。

第57屆威尼斯雙年展將於5月13日至11月26日舉行，詳見http://www.labiennale.org/

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