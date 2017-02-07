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（影音）SJ第二位人夫？ 神童自曝有對象

2017/02/07 22:12

神童在節目中，鄭重否認已婚一事。（翻攝自MBC）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團「Super Junior」成員神童去年12月退伍，沒想到才剛走出營區就被隊長利特「綁架」上綜藝節目，神童也提到自己服役期間的女神是師妹團「Red Velvet」的主唱Wendy。對於近日傳出自己已婚的消息，神童上節目滅火否認結婚一事。

神童去年12月退伍，一步出營區，就被利特（右）「綁架」上節目。（翻攝自OSEN）

神童圓潤的身材一向是南韓演藝圈的「特例」，不少粉絲期待他退伍後展現瘦下來的一面，他在今日播出的綜藝《Video Star》中，談起同袍李昇基在入舞期間發明了一套健身操，必須在一個小時半內做高強度的激烈運動，神童回想當時嘗試過後的感想，只吐出一句「差點吐了」引發全場爆笑。

神童暴露李昇基（左）在軍隊發明了一套健身操，讓他嘗試一次過後超崩潰。（翻攝自MBC）

對於近日被傳出已經結婚一事，神童親上火線表明目前還是單身，甚至拜託製作單位剪輯時，就算只打字幕也一定要幫他澄清這件莫須有的烏龍事件。多次在廣播、節目或訪問中談到自己的理想型是師妹Wendy，他表示Wendy的特質符合他喜歡的賢妻良母類型。

神童多次公開表示師妹「Red Velvet」的主唱Wendy是自己的理想型。（翻攝自SSTV）

相關影片（影片擷取自NAVER，如遭移除敬請見諒）

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