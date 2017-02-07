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（影音）涂善存拍廣告腳破皮不吭聲 解禁爽嗑洋芋片

2017/02/07 20:58

涂善存拍攝的洋芋片廣告，最近不斷熱播中。（佳葳娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「小金城武」涂善存因演出三立華劇《飛魚高校生》知名度大開，過年期間，他所拍攝的洋芋片廣告在電視機前強力放送，雖然看起來陽光帥氣，但其實他卻吃了不少苦頭。

涂善存拍攝的洋芋片廣告，最近不斷熱播中。（佳葳娛樂提供）

原來當時涂善存穿的新靴子磨腳，但他必須配合劇情不斷來回奔跑，經過了一個上午，經紀人發現他趁中午休息時，偷偷拿衛生紙在塞靴子，一問才知他為了不影響拍攝進度，即使腳已經磨到破皮也不敢吭聲，讓經紀人忍不住唸他：「怎麼那麼古意（台語老實）啦！」當下立馬幫他買了OK繃及兩雙襪子，才避免傷口變更嚴重。

涂善存拍攝的洋芋片廣告，最近不斷熱播中。（佳葳娛樂提供）

廣告一拍就是15個小時，涂善存在攝影棚搭設的波浪板上又跑又跳，讓他事後不覺得辛苦，反而笑說：「這應該是我拍過運動量最大、也吃最飽的廣告，覺得特別滿足，哈哈！。」但也因為要不停的跑、跳、吃，所以在拍攝上有很多需要跟鏡頭配合的細節，他說：「導演在這個方面花了許多時間溝通，包括吃法和跑跳的姿勢，最可愛的就是，我和導演兩個人在休息時間時，還湊在一起互相觀察對方的跳耀，想找出最符合廣告的跳法。」

涂善存日前拍攝洋芋片廣告，敬業的他穿上不合腳的靴子，即使腳磨破皮也不敢吭聲。（佳葳娛樂提供）

涂善存透露，自己其實是一個喜歡吃零食的人，但因為之前在拍戲，所以那陣子對於飲食十分控制，任何的零食完全被經紀公司禁止，他笑說：「現在暫時解禁，當然香蟹口味的大波浪就已經被我列入必買清單。」

新的一年剛開始，就讀世新大學的涂善存，期許這學期還能拿到80分的成績並順利畢業，目前會先以學業為主，不過演藝工作仍會繼續，也希望有更多的新作品給喜愛他的粉絲們。

涂善存最近一連拍了洋芋片、發熱衣等廣告，後勢看漲。（佳葳娛樂提供）

廣告連結：（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）

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