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看個電影也能偶遇吳亦凡！ 化身工作人員發3D眼鏡

2017/02/07 22:00

吳亦凡昨日在深圳完成最後一站的路演，今天現身北京電影院突擊路人。（翻攝自微博）

〔記者趙毓琪／綜合報導〕吳亦凡為主演的《西遊2：伏妖篇》宣傳不遺餘力，從2月1日連續6天的路演馬拉松，天天到中國各地的電影院報到，有時一個地區一天下來有5場以上的路演活動，這麼密集的宣傳，只為了能讓支持電影，支持他的粉絲見他一面，他甚至自稱為「宣傳小能手」。

吳亦凡在影廳入場處發放3D眼鏡。（翻攝自微博）

原本昨日凌晨才剛飛回北京休息的他，今晚竟現身在北京萬達電影院門口突擊路人，吳亦凡喬裝成工作人員，戴上帽子、口罩和手套，站在影廳入口處發3D眼鏡給觀看《西遊2》的民眾。一開始民眾從他的手裡接過3D眼鏡還不疑有他，直奔影廳，約莫過了十個人後開始有人發現這個身材高大的工作人員就是《西遊2》中飾演唐僧的吳亦凡，立刻拿起手機要拍他，並停留在影廳入口不肯進場，還有粉絲認出是吳亦凡後請他吃爆米花，但吳亦凡好像忘記自己戴口罩，順手拿了一點想要吃，接著乾脆拔掉口罩吃了起來，後面入場的民眾看到吳亦凡本人近在眼前全都又驚又喜，除了拿起手機拍他，還順勢站在他旁邊想要合影，其他工作人員看到場面幾乎快失去控制，趕緊幫忙疏導民眾往前入場。

吳亦凡一開始戴著口罩在影廳入場處發放3D眼鏡，但高大的身材很快就被認出。（翻攝自微博）

等到觀眾都魚貫而入後，吳亦凡也準備進影廳繼續N刷，與大家一起看電影。待電影播畢，吳亦凡甚至直接拿著麥克風在電影院外面訪問觀眾對西遊的評價，逗得今晚到北京萬達影院看電影的民眾樂翻天，紛紛在微博表示「這輩子沒想過看個電影也能偶遇吳亦凡。」同時，粉絲也哀嚎聲四起，羨慕死今晚到那家影院看戲的民眾了。

吳亦凡在電影播完後，訪問路人對電影的感想。（翻攝自微博）

吳亦凡進入電影院繼續N刷起。（翻攝自微博）

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