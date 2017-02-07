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林依晨師弟戀上強國女星 高調大曬甜蜜照

2017/02/07 20:37

張予曦日前在微博大曬與陳柏融的新戀情。（翻攝自微博）

〔記者吳志偉／台北報導〕與林依晨同經紀公司的陳柏融，因俊秀的外表，被稱作「台版小栗旬」，最近爆出他與因中國女演員張予曦合作網路劇《親愛的，公主病》假戲真做，尤其張予曦更在微博放上一系列和陳柏融的自拍照，當中包括一同到迪士尼約會，及在夕陽下甜蜜擁抱，高調大曬兩人戀情。

張予曦日前在微博大曬與陳柏融的新戀情。（翻攝自微博）

陳柏融2012年與劉以豪、邵雨薇等人一同演出電視劇《智勝鮮師》，當時藝名為陳子胤，苦熬多時，去年終於因演出《親愛的，公主病》開始受到矚目，戲約也一部一部接著來，他在劇中飾演有中二病的自大王子，卻因深情形象深受女粉絲愛戴，雖然戲裡與張予曦沒有結果，但戲外兩人其實已默默譜出戀曲。

張予曦日前在微博大曬與陳柏融的新戀情。（翻攝自微博）

身兼女模和演員的張予曦，最近則和在《琅琊榜》飾演飛流的吳磊合演《奇星記之鮮衣怒馬少年時》，由於她曾和中國首富王健林之子王思聰短暫交往，因此當她和陳柏融的認愛照一出，立刻引起網友們熱烈討論，不少網友認為陳柏融顏值大勝王思聰，直呼兩人「顏值超配」、「比王思聰好多了」。

張予曦日前在微博大曬與陳柏融的新戀情。（翻攝自微博）張予曦日前在微博大曬與陳柏融的新戀情。（翻攝自微博）張予曦日前在微博大曬與陳柏融的新戀情。（翻攝自微博）張予曦日前在微博大曬與陳柏融的新戀情。（翻攝自微博）張予曦日前在微博大曬與陳柏融的新戀情。（翻攝自微博）張予曦日前在微博大曬與陳柏融的新戀情。（翻攝自微博）

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