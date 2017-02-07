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胖虎同志片初體驗 親身誘惑小金城武

2017/02/07 20:22

胖虎時常會拍攝搞笑短片，有趣的風格大受網友歡迎。（翻攝自胖虎臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人胖虎（陳睿纁）時常與老田（田耕瑋）搭擋拍攝搞笑影片，ｂ日前兩人拍攝《麵麵麵》引起廣大迴響，也經常與小A辣、林進等人拍攝影片，人氣節節攀升，日前拍攝同志電影《紅樓夢》，劇中有裸露床戲，讓胖虎激動的說：「我第一次演戲就要演這麼裸露的戲碼。」

胖虎拍攝同志電影《紅樓夢》，劇中有裸露床戲。（翻攝自胖虎臉書）

胖虎在《紅樓夢》中飾演女性化的同志，角色戲份吃重，原本他怕往後形象被定型，接拍意願不大，「我們拍那些短片只是好玩，想讓大家開心，不是想要用gay來炒話題，因為這樣被注意到，甚至找我拍片，我有點抗拒」，試鏡時也直接告訴導演他很會忘詞，但依舊被徵選上，讓他的心情無味雜陳。

呂金象有「小金城武」之稱，在劇中飾演賈寶玉。（翻攝自呂金象臉書）

試片時胖虎演的便是床戲，他不斷暗示及誘惑被稱為小金城武的呂金象，還對他說：「你都跟全部人上過了，我在你身邊照顧你這麼久，只有我們沒有做過，這樣很丟臉耶！」甚至還拿出潤滑劑，事後他表示沒有接觸過，真的會怕怕的。

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