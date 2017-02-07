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新版「孫尚香」遭批 曾沛慈護航：我覺得超可愛

2017/02/07 20:37

舊版與新版的孫尚香。（合成圖，截取自YouTube、翻攝自《終極三國》微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「終極系列」的偶像劇從《終極一班》、《終極一家》到《終極三國》，一直能夠在年輕人之間引起一陣風潮，今年中國更是耗資3億重拍《終極三國》，引起不少粉絲注意。不料，近日劇組公布劇中角色的人物照，「孫尚香」一角卻被狂批評，這讓舊版的「阿香」曾沛慈忍不住跳出來說話了！

新版《終極三國》人物大換血。（合成圖，翻攝自《終極三國》微博）

近日，新版《終極三國》的人物照出爐，男性的主要角色大多都是由偶像男團「SpeXial」擔任，而老班底那維勳、張皓明也繼續演出，原先由任容萱飾演的「貂蟬」和曾沛慈飾演的「孫尚香」則改由中國女星來扮演。不料，孫尚香卻唯獨成為中國網軍的箭靶，許多人毫不客氣地批評「阿香不是阿香了」、「anti（反）孫尚香」，大都認為「原版比較好」。

曾沛慈飾演的孫尚香大獲好評。（合成圖，截取自YouTube、翻攝自曾沛慈微博）

對此，曾沛慈在微博分享了新版《終極三國》的人物照，還特別點名說：「我覺得新版孫尚香超可愛！」並加上愛心符號，更另外強調，希望大家尊重每個人的努力，尤其是不要人身攻擊，更何況還打著「她的粉絲」的名號，暖心的舉動被網友讚爆。

曾沛慈微博全文。（翻攝自曾沛慈微博）

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