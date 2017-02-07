新垣結衣披圍裙再當人妻 笑喊想練馬甲線

新垣結衣日前穿上圍裙，出席茶飲代言記者會。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本女星新垣結衣先前在夯劇《月薪嬌妻》扮演職業人妻，做菜、打掃家事一手包辦，賢慧模樣電翻不少男粉。日前她再披圍裙，現身茶飲代言記者會，嬌羞傻笑喊出廣告台詞「好喝滋味快出來」，萌樣讓現場鎂光燈閃個不停。在螢光幕前氣質清新的她，日前錄製影片時，更自爆新年新希望是練出馬甲線。

新垣結衣在茶飲記者會上，羞喊廣告台詞。（翻攝自網路）

結衣已連續9年替該品牌代言，現場她被問起健康秘訣，笑喊「抱持心情愉快，身體就會健康」，留時間做喜歡的事，想吃東西就大口品嘗、想看漫畫就看，最後不忘補上一句「還有記得要喝茶」，當起代言人相當稱職。她還表示最近讓她最開心的事，就是當上跨年盛事《日本紅白歌唱大賽》的評審，笑稱：「能夠一口氣看到這麼多歌手演出，真的很令人開心。這麼豪華的陣容應該很難在別的地方看到」。

此外，她日前為女星川島海荷錄製影片站台，表示常去川島家走動，彼此都把對方家當自己家一樣，川島更透露結衣偶爾還會幫她按摩，意外曝光2人深厚交情。影片中，結衣還透露近來常去健身房健身，希望能練出腹肌，當場被打趣「是要練出冰塊盒的8塊腹肌嗎？」讓她連忙揮手笑回「2塊就夠了，想練出馬甲線」。