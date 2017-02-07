袁艾菲峇里島渡假 穿比基尼不忘練深蹲

袁艾菲過年帶家人去峇里島玩，還穿上比基尼玩水。（薇琪娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕袁艾菲之前拍了3個多月的戲都沒休息時間，也辦法每天陪伴生病剛康復的媽媽，為了慰勞辛苦的媽媽，特地在殺青後帶媽媽到北海道旅遊，第一天還正好碰到大風雪，讓她印象深刻；今年農曆春節，她也帶著全家也一起到峇里島渡假，還穿上比基尼躺在泳池畔享受熱情的陽光，笑說這兩趟旅遊，可說是忽冷又忽熱。

袁艾菲過年帶家人去峇里島玩，渡假不忘運動，還抱著姊姊的小孩做深蹲。（薇琪娛樂提供） 袁艾菲過年帶家人去峇里島玩，渡假不忘上健身房運動。（薇琪娛樂提供）

袁艾菲到北海道玩，首次看到白雪的她，興奮地直接撲倒在雪地上，還站在雪地裡將雪覆蓋在身上，把自己變成一個雪人，但因為自己非常怕冷，又太輕視北海道的寒冷，保暖做不足，才過沒幾秒鐘就苦笑有想回家的念頭。

今年農曆新年全家也一起到峇里島渡假，孝順的她希望努力工作賺錢，能帶媽媽去更多未去過的國家。自從拍完寫真書後，她仍持續保持健身好習慣，連出國也不忘去上健身房，要求自己每天一定找時間運動，雖然出國抵擋不了美食的誘惑，但認為節食維持身材，還不如好好運動。在峇里島時，袁艾菲就連抱起姊姊的女兒，也要順便做深蹲運動，大喊著「動吃動」，逗得小娃兒開心笑不停。

談到新年新希望，袁艾菲表示：「希望2017年能接到更多好的劇本，挑戰更多不同角色的戲劇與電影。」

袁艾菲過年前帶家人去北海道玩，第一次看到雪的她，興奮地坐在雪地上。（薇琪娛樂提供） 袁艾菲過年前帶家人去北海道玩，第一次看到雪的她，心情相當興奮。（薇琪娛樂提供）