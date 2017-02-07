限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

袁艾菲峇里島渡假 穿比基尼不忘練深蹲

2017/02/07 19:03

袁艾菲過年帶家人去峇里島玩，還穿上比基尼玩水。（薇琪娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕袁艾菲之前拍了3個多月的戲都沒休息時間，也辦法每天陪伴生病剛康復的媽媽，為了慰勞辛苦的媽媽，特地在殺青後帶媽媽到北海道旅遊，第一天還正好碰到大風雪，讓她印象深刻；今年農曆春節，她也帶著全家也一起到峇里島渡假，還穿上比基尼躺在泳池畔享受熱情的陽光，笑說這兩趟旅遊，可說是忽冷又忽熱。

袁艾菲過年帶家人去峇里島玩，渡假不忘運動，還抱著姊姊的小孩做深蹲。（薇琪娛樂提供）袁艾菲過年帶家人去峇里島玩，渡假不忘上健身房運動。（薇琪娛樂提供）

袁艾菲到北海道玩，首次看到白雪的她，興奮地直接撲倒在雪地上，還站在雪地裡將雪覆蓋在身上，把自己變成一個雪人，但因為自己非常怕冷，又太輕視北海道的寒冷，保暖做不足，才過沒幾秒鐘就苦笑有想回家的念頭。

今年農曆新年全家也一起到峇里島渡假，孝順的她希望努力工作賺錢，能帶媽媽去更多未去過的國家。自從拍完寫真書後，她仍持續保持健身好習慣，連出國也不忘去上健身房，要求自己每天一定找時間運動，雖然出國抵擋不了美食的誘惑，但認為節食維持身材，還不如好好運動。在峇里島時，袁艾菲就連抱起姊姊的女兒，也要順便做深蹲運動，大喊著「動吃動」，逗得小娃兒開心笑不停。

談到新年新希望，袁艾菲表示：「希望2017年能接到更多好的劇本，挑戰更多不同角色的戲劇與電影。」

袁艾菲過年前帶家人去北海道玩，第一次看到雪的她，興奮地坐在雪地上。（薇琪娛樂提供）袁艾菲過年前帶家人去北海道玩，第一次看到雪的她，心情相當興奮。（薇琪娛樂提供）

相關新聞

推薦新聞
Hebe送18萬戒 Selina淚崩：沒有人送過我這個 Hebe送18萬戒 Selina淚崩：沒有人送過我這個
2017/02/07 15:44
（獨家）劉在錫確定缺席RM台北粉絲會！公司喊告假消息 （獨家）劉在錫確定缺席RM台北粉絲會！公司喊告假消息
2017/02/07 14:13
拍《紅衣2》遇靈異 許瑋甯毛到不想演第3集 拍《紅衣2》遇靈異 許瑋甯毛到不想演第3集
2017/02/07 11:25
與女兒合拍比基尼辣照 美魔女媽竟已63歲！ 與女兒合拍比基尼辣照 美魔女媽竟已63歲！
2017/02/07 14:30
Rain金泰希2度蜜月？悄現身洛杉磯被捕獲！ Rain金泰希2度蜜月？悄現身洛杉磯被捕獲！
2017/02/07 11:05
鬼怪雙帥尬贏李敏鎬 又多了一個第一 鬼怪雙帥尬贏李敏鎬 又多了一個第一
2017/02/07 12:30
人母鍾欣怡辣曬爆乳比基尼 蜜臀齊放送 人母鍾欣怡辣曬爆乳比基尼 蜜臀齊放送
2017/02/07 13:01
袁艾菲峇里島渡假 穿比基尼不忘練深蹲 袁艾菲峇里島渡假 穿比基尼不忘練深蹲
2017/02/07 19:03
憂獨居老人 高鳴同村鄉民：常聽見救護車喇叭聲 憂獨居老人 高鳴同村鄉民：常聽見救護車喇叭聲
2017/02/07 13:56
冨田真由陰霾未除 神乳偶像又遭死亡恐嚇 冨田真由陰霾未除 神乳偶像又遭死亡恐嚇
2017/02/07 11:06
挨批8下瘦身操沒效！KIMIKO這樣反酸祖雄 挨批8下瘦身操沒效！KIMIKO這樣反酸祖雄
2017/02/07 17:54
金泰希省嫁妝添家具 星曬Rain合照「歡迎來到已婚世界」 金泰希省嫁妝添家具 星曬Rain合照「歡迎來到已婚世界」
2017/02/07 13:21
（影音）陳美鳳直播泡湯 事業線比美景還搶眼 （影音）陳美鳳直播泡湯 事業線比美景還搶眼
2017/02/07 16:15
「一句話」放下感情 謝欣穎單飛英國遊學 「一句話」放下感情 謝欣穎單飛英國遊學
2017/02/07 13:40
出軌尪疑探班老婆挽形象 遭譏噁心無恥 出軌尪疑探班老婆挽形象 遭譏噁心無恥
2017/02/07 16:36
（影音）林宥嘉新婚滿月賣喜餅 自誇「演藝圈最有喜氣的人」 （影音）林宥嘉新婚滿月賣喜餅 自誇「演藝圈最有喜氣的人」
2017/02/07 14:44
吻戲會跟高圓圓報備？ 趙又廷：這種事情越描越黑 吻戲會跟高圓圓報備？ 趙又廷：這種事情越描越黑
2017/02/07 17:00
日本最美臉蛋崩壞？佐佐木希幸福肥現身 日本最美臉蛋崩壞？佐佐木希幸福肥現身
2017/02/07 18:36
（影音）五月天瑪莎跩配音蝙蝠俠 笑團員「只有嫉妒的份」 （影音）五月天瑪莎跩配音蝙蝠俠 笑團員「只有嫉妒的份」
2017/02/07 15:46
新垣結衣披圍裙再當人妻 笑喊想練馬甲線 新垣結衣披圍裙再當人妻 笑喊想練馬甲線
2017/02/07 19:02
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.