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超模情侶檔吳宜樺 x Noma Han 放閃理直氣壯

2017/02/07 18:40

分享旅居紐約的台灣超模吳宜樺，以及歐爸超模男友Noma Han一同登上二月號《MilkX》封面人物。（《MILK X》雜誌提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕化妝品牌Maybelline全球廣告第一位華人台灣模特兒吳宜樺，走過幾大國際時裝周伸展台後，終於回到台灣，並登上《MILK X》封面，不僅如此，這次還買一送一，除了吳宜樺的歐爸超模男友Noma Han也同台登場。

南韓超模男孩Noma Han以「癲覆界限 」為題展現時尚態度。（《MILK X》雜誌提供）

Noma看起來好像很酷，很難聊，其實骨子裡是個鬼靈精怪的大男孩，在拍攝現場，吳宜樺被他逗得哈哈大笑，不過，專業的超模就是不一樣。開心之後，無論換穿小黑外套、Balenciaga新裝都詮釋得恰到好處。Noma則穿上蕾絲裝握起網球拍，強悍眉型宛若日本叛逆高校生，讓人不驚嘆真的是天生超模。

吳宜樺不但征服國際時裝週伸展台，也是Maybelline全球廣告第一位華人的台灣模特兒。（《MILK X》雜誌提供）

吳宜樺和Noma兩人常在IG放閃，對吳宜樺來說放閃這件事在現在這年頭應該也不算勇敢，她表示：「一開始當模特兒時可能會覺得害怕，現在自己年齡也長大了，工作也有五、六年了，懂得把重心放在自己及事業上，不會像小朋友一樣彷彿全世界只有愛情，反而喜歡分享真實的自己。」吳宜樺還說，對她來說能開開心心跟男友一起活在當下，是現在最幸福的事。

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