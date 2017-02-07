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苗可麗被爆喜對話殘缺玩偶 家蒐集100多個斷手腳娃娃

2017/02/07 19:27

好友日前上節目爆料苗可麗有和殘缺娃娃對話的怪癖。（翻攝自苗可麗臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金鐘影后苗可麗自出道以來演出多部作品，2013年以《含笑食堂》奪下第48屆金鐘獎最佳女主角，生動演技有目共睹，日前與王彩樺、鄭仲茵一同錄《一代女王》，被好友抖出喜歡與斷手斷腳娃娃對話的怪癖，讓旁人感到毛骨悚然。

苗可利認為殘缺娃娃曾經都被愛過，自己要給於它們再一次的愛。（翻攝自苗可麗臉書）

苗可麗喜愛收藏古物，特別對老娃娃情有獨鍾，家裡堆滿了一兩百個斷手斷腳、沒有眼睛的假娃娃，王彩樺爆料她會將這些娃娃拼湊起來，甚至會對它們說：「我要出門囉，要乖乖的。」，後來因王彩樺不斷勸她，才較少收集，但苗可麗對娃娃說：「我現在沒空陪你們就是因為王彩樺的關係。」讓王彩樺全身發毛。

苗可麗曾得過金鐘獎最佳女主角，演技備受肯定。（翻攝自苗可麗臉書）

鄭仲茵也說苗可麗因為怕娃娃們不喜歡，所以很少讓別人去她家，苗可麗解釋說她認為這些娃娃都曾經被愛過，它們現在有殘缺，就換她來給它們愛，給予它們正向的溫暖，但詭異的程度還是讓在場的人都不寒而慄。

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