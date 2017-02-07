SpeXial新戲砸3億 子閎、偉晉造型首度曝光

《終極三國》主要演員A'N'D鍾羽、Lucia等人在劇中的造型首度曝光。（可米提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕《終極三國》官方微博今（2/7）正式上線，主要演員SpeXial子閎、偉晉、Evan、易恩等人在劇中的東漢書院學生造型首度曝光，馬上吸引不少粉絲轉發；而《終極三國》在場景、造型、特效、武術都全面升級，其中特效難度和質量是《終極一班4》的3倍，30集製作費超過3億台幣，堪稱《終極》系列11年來的最高規格。

《終極三國》主要演員SpeXial子閎、偉晉、Evan、易恩等人在劇中的造型首度曝光。（可米提供）

去年《終極一班4》在優酷創下點擊逾19億的佳績，今年預計在今年5月推出《終極三國》，是將三國的故事放在《終極》系列的時空中，闡述銀時空的故事，劇中的五虎將由SpeXial成員子閎（飾關羽）、Evan（飾趙雲）、易恩（飾馬超），搭配兩位新人金中西（飾張飛）、張賀茗（飾黃忠）擔綱，再加上《終極》熟面孔SpeXial偉晉、那維勳、張皓明加入演出。

去年12月開鏡的《終極三國》正如火如荼的在中國象山影視城趕拍中，今年過年只放3天假，子閎、Evan、易恩和A'N'D的鍾羽、Lucia避免舟車勞頓都選擇留在當地過年，其中子閎和Evan雖是第一次在中國過年，但兩人的父母都飛過去陪兒子，過了個溫暖的年。而第二次在中國過新年的易恩，則帶著鍾羽、Lucia等人去遊樂園玩，因為正逢春節期間遊客不多，所以他們玩遍所有遊樂設施，雲霄飛車就玩了好幾次，易恩笑說：「雖然沒有回家過年，但挺有趣的。」